Dans le Buzz, #MerciCostil avant son dernier match avec le Stade Rennais et le Rugby Club de Vannes fait sa pub en vidéo

Dans le Buzz Armorique, les supporters du Stade Rennais disent #MerciCostil avant le dernier match du gardien Rouge et Noir. Le Rugby Club de Vannes fait sa pub en vidéo

MerciCostil, le message des supporters du Stade Rennais

Samedi c'est le dernier match de la saison pour le Stade Rennais, qui reçoit Monaco au Roazhon Park. Ce sera aussi le dernier match de Benoit Costil à Rennes. Le gardien Rouge et Noir est en fin de contrat et va partir jouer ailleurs. Du coup sur Twitter on voit fleurir depuis quelques jours le hashtag, le mot dièse #MerciCostil pour lui rendre hommage.

Tu vas manquer à cette équipe, ton flow de mannequin aussi... 🔴⚫ #MerciCostil — Simon (@AzaDTZ) May 16, 2017

6 ans dans notre club, on t'a vu grandir, on t'a vu découvrir les Bleus. Tu va nous manqué, tout comme tes arrêts ! 💪🔴⚫👏 #MerciCostil — Cédric F⚽⚽tball Club (@srfc49) May 16, 2017

#MerciCostil départ qui rend vraiment triste. Merci mec ! Cela fait des années que l'on n'a pas eu un départ aussi important (Frei?) ! — Diego la Pulga (@seb_caud35) May 16, 2017

Vidéo: Le RC Vannes c'est?

Pour le Rugby Club de Vannes, la saison est terminée. Le club breton a assuré la semaine dernière son maintien en Pro D2 pour la saison prochaine! Une saison qui s'est terminée en beauté face à Bourgoin sur le score très breton de 56 à 0! Pour fêter cela, et en attendant la reprise, le RC Vannes a réalisé une vidéo pour présenter le club auprès de la Ligue Nationale de Rugby, des instances fédérales du rugby, des nouveaux joueurs et des partenaires. Elle est à voir depuis sur week-end sur le site du RC Vannes et ses réseaux sociaux.