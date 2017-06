Dans le Buzz, #Moncontour content de sa 4ème place, les Trains de la Musique et St-Brieuc Agglo qui fait sa pub à Paris

Dans le Buzz Armorique, les messages Twitter pour féliciter Moncontour, village breton qui termine 4ème de l'émission télé "Le village préféré des Français. Les infos aussi pour s'inscrire aux Trains de la Musique. Et Saint-Brieuc Armor Agglomération qui fait sa pub à Paris pour la LGV.

Une belle 4ème place pour Moncontour

Le titre de "Village préféré des Français" quitte la Bretagne pour l'Alsace. Moncontour dans les Côtes d'Armor termine 4ème de l'émission télé mardi soir. Pas de victoire donc mais pas de quoi rougir non plus. Les habitants sont contents même de ce classement. Sur Twitter, les félicitations sont déjà nombreuses.

Village n°8/13 : #Moncontour (Région Bretagne)

Pour voter : par tel au 36 32 ou par sms 8 au 7 21 21#VillagePrefere pic.twitter.com/dckkKA6BvL — Le Village Préféré (@villageprefere) June 13, 2017

Félicitations à #Moncontour, 4ème village préféré des français 😍🏡 #BZH — ➼ Crossbow Queen 🏹 (@lenaddixon) June 14, 2017

Bravo à #Moncontour et #Piriac-sur-Mer, respectivement 4ème et 5ème du #VillagePrefere 2017. 2 villages bretons dans les 5 premiers ;) — Terres Celtes (@TerresCeltes) June 13, 2017

Deja in est dans le top 10 youhouuu #moncontour — Max (@MaximeGouritin) June 13, 2017

22 h 15. On passe à un autre village! A toute à l'heure pour les résultats. #VillagePrefere #Moncontour pic.twitter.com/R8YcVZzm1t — Véronique Constance (@veroconstance) June 13, 2017

Pour la Fête de la Musique, embarquez à bord des Trains de la musique avec France Bleu Armorique

Dans une semaine c'est la Fête de musique et France Bleu Armorique vous propose de la fêter cette année dans un Train de la musique. Des TER de Bretagne dans lesquels vous êtes invité à prendre place pour chanter ou pour jouer d'un instrument seul ou accompagné. Cela va se passer entre 7h et 9h du matin le mercredi 21 juin sur les TER Saint-Brieuc/Rennes, Vitré/Rennes et Saint-Malo/Rennes. Des reporters de France Bleu Armorique seront aussi à bord et pour ceux qui participeront, ce sera l'occasion de passer en direct dans notre matinale mercredi prochain. Alors que vous ayez du talent ou pas, mais surtout que si vous aimez la musique, inscrivez vous pour monter à bord des Trains de la musique.

Fête de la Musique : le 21 juin embarquez à bord des Trains de la Musique avec @TERBretagne et @bleuarmorique ♪♪♪♫♫♫ https://t.co/zlvBhkmrjk pic.twitter.com/LvnYiCXUv7 — FB Armorique (@bleuarmorique) June 13, 2017

Saint-Brieuc Armor-Agglomération fait sa pub en gare de Montparnasse à Paris

Cette semaine, Saint-Brieuc Armor-Agglomération est allé faire sa pub à Paris en gare de Montparnasse. Une opération avant l'arrivée de la LGV Bretagne le 2 juillet prochain pour inciter les Parisiens à venir jusque dans les Côtes d'Armor. Un kite surfeur et un surfeur ont passé une journée dans le quartier parisien et les photos sont à voir sur Facebook avec des vidéos pour suivre nos Bretons en combinaison dans les rues de Paris. Il s'agit aussi de rappeler que les Côtes d'Armor sont la destination Mer la plus proche de Paris en TGV!