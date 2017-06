Dans le Buzz, Moncontour en lice pour #VillagePréféré, le bronzage de Warren Barguil et un Job de rêve dans le Morbihan

Dans le Buzz Armorique, l'appel de Moncontour pour remporter le titre de Village Préféré des Français ce mardi soir. On parle aussi de Warren Barguil, le cycliste breton, et de son bronzage. Enfin on connait les deux finalistes du concours du job d’été le plus fun de l’Ouest.

Moncontour futur village préféré des Français?

L'émission de Stéphane Bern sur France 2, Le village préféré des Français, propose de voter ce mardi soir pour 13 villages ! Et parmi eux, Moncontour dans les Côtes d'Armor qui représenta la Bretagne. Notre région a eu les deux précédents titres avec Ploumanach et Rochefort-en-Terre. Alors pourquoi encore cette année? La commune bretonne se mobilise évidement pour l'emporter, notamment sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de l'office de tourisme qui a partagé la vidéo de présentation du village faite évidement par Stéphane Bern. On y croit donc pour ce troisième titre breton du village préféré des Français. Le vote a lieu pendant l'émission cette année. Les Moncontourais et les Moncontouraises veulent y croire.

Warren Barguil qui justifie son bronzage sur Twitter

Le cycliste morbihannais Warren Barguil s'est fait interpellé sur Twitter il y a quelques jours par @MatosVélo, un compte qui parle exclusivement de vélo. Un message où il est question de bronzage... et auquel le Breton a répondu avec humour.

Les cyclistes bretons n'ont pas de marques de bronzage ! Quel est ton secret @WarrenBarguil ? ;-) pic.twitter.com/agPr4SnIHq — Matos Vélo (@matosvelo) June 8, 2017

Le fameux soleil des plages bretonnes. Forcément, on ne peut pas se baigner, alors on bronze... mais pas vite. — Matos Vélo (@matosvelo) June 8, 2017

Les bretons ne sont décidément pas fait comme nous :-D — Matos Vélo (@matosvelo) June 9, 2017

Toujours à propos de cyclisme, une pétition en ligne fait le buzz depuis quelques jours via le site change.org. Elle a été créée par un jeune cycliste de 16 ans originaire des Deux-Sèvres qui s'indigne des accidents à répétition qui touchent les deux roues. Certains sont tragiques. Jules interpelle directement la nouvelle ministre des sports pour "Protéger les usagers vulnérables sur la route". Plus de 10 000 personnes ont déjà signé sa pétition dont des cyclistes professionnels.

Qui va remporter le "Job d'été le plus fun de l'Ouest?"

C'était la proposition de l'entreprise Vénétis spécialisé dans le travail partagé. Elle a lancé un grand concours pour offrir 5 postes de rêve, 4 en CDI à pourvoir dès septembre et un CDD pour tester du matériel nautique à Vannes en juillet et août. Pour cela il fallait dire "Stop à la routine" en envoyant une vidéo de candidature. Le concours en terminé et ils sont sept à avoir tenter leur chance. Et désormais ils ne sont plus que deux en lice, Bénédicte et Léo. Le jury hésite encore, les deux jeunes seront donc reçus à Vannes la semaine prochaine pour défendre leur dossier de vive voix.