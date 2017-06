Dans le Buzz, test réussi pour le #TGVBretagne, l'applaudimètre d'Eqwall pour Carmen et la nouvelle chanson des JA35

Dans le Buzz Armorique, retour sur le test réussi du premier #TGV Bretagne en 1h25. La soirée Carmen avec l'Opéra de Rennes et l'applaudimètre de la start-up bretonne Eqwall. Et le clip et la chanson des Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine pour leur fête de cet été.

La Bretagne se rapproche de Paris

Mercredi matin a eu lieu le premier essai de la LGV entre Paris et Rennes pour tester la ligne en 1h25 qui démarre début juillet. Un événement que beaucoup d'internautes ont commenté sur Twitter.

La répétition est terminée, les #TGVLOcéane et #TGVBretagne sont prêts à vous transporter dès le 02/07 ! pic.twitter.com/hoYYsko2Qq — SNCF (@SNCF) June 7, 2017

#RennesParis1h25: c'est fait ! 1er TGV arrivé en gare de Rennes en 1h26 précisément ce matin. Ouverture au public le 2 juillet. #répétition pic.twitter.com/xKrU1V3WaO — RennesVilleMétropole (@metropolerennes) June 7, 2017

Test #LGV réussi 🚄. Bravo à tous les cheminots. RDV le 2 juillet !#passezalouest pic.twitter.com/WlfkJ22t5R — Emmanuel Couet (@ecouet) June 7, 2017

Pour Carmen, Eqwall installe son applaudimètre

Carte à retrouver sur le site de l'Opéra de Rennes

Carmen, l'opéra de Bizet, est présenté ce jeudi à Rennes à l'opéra mais aussi sur écran géant place de la Mairie et dans 25 autres villes bretonnes. Une soirée en partenariat avec France Bleu Armorique et France 3 Bretagne. De nombreuses animations sont prévues en marge de cette soirée. Pendant l'entracte par exemple, la start up bretonne Eqwall va faire appel aux spectateurs pour faire grimper son applaudimètre. Objectif: faire un maximum de bruit pour les artistes.

Les explications d'Anne Calvez fondatrice d'Eqwall Copier

Eqwall a été créé il y a deux ans à Brest. Au-delà de l'applaudimètre qui va servir jeudi soir pour Carmen, c'est aussi une application pour animer les conférences ou tout événement sportif ou culturel.

Les Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine annonce leur fête de l'agriculture en chanson

L'an dernier déjà, les Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine avaient repris la chanson "Sapé comme jamais" de Maître Gims pour annoncer dans un clip leur fête de l'été. Ils remettent cela en 2017 pour la fête de l'agriculture les 19 et 20 août prochain à Sixt-sur-Aff. Mais cette année, ils chantent et dansent sur "On dirait" d'Amir.