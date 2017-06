Dans le Buzz, un don en ligne pour la SNSM, Saint-Brieuc fait sa pub à Paris et le rêve de Noah de rencontrer Soprano

Dans le Buzz Armorique, les besoins de dons de la SNSM, le pub à Paris de Saint-Brieuc pour rappeler qu'avec la LGV c'est la plage la plus proche de la capitale. Et puis le rêve de Noah qui pour ses 10 ans souhaite rencontrer le chanteur Soprano au festival Bobital L'Armor à Sons.

Des dons en ligne pour la SNSM

Ce jeudi, c'est la première journée nationale des sauveteurs en mer. Il s'agit d'attirer l'attention du grand public sur le rôle de la SNSM. Une association dont plus de 80 % du budget proviennent de fonds privés, notamment de dons des particuliers et qui sont vitaux. On peut faire un don en ligne à partir de 7 euros.

Charles Brossard, le président de la station SNSM de Quiberon. Copier

Pour l'arrivée de la LGV, Saint-Brieuc fait sa pub à Paris

Saint-Brieuc Armor Agglomération est allé tourner un clip de promo à Paris pour l'arrivée de la LGV mise service ce week-end. La collectivité veut rappeler aux Parisiens que la baie de Saint-Brieuc n'est désormais plus qu'à 2h13 de la capitale, bref c'est la plage la plus proche. On avait déjà vu les photos sur Facebook, désormais le clip est disponible sur le réseau social.

On y voit deux comédiens se baladant l'une avec un paddle, l'autre avec un kite surf sous le bras en combinaison et en tongs dans les rues de Paris. De quoi interpeller les passants. La vidéo a déjà été vue près de 40 000 fois. En commentaires @Jean-dou Dou écrit "Joli clip... mais comme les surfboards sont toujours interdites par la SNCF à bord des trains ;)", ce à quoi @Saint-Brieuc Armor-Agglomération répond qu'"On trouve des planches assez facilement par ici ;)". @Katell se plaint des tarifs "J'ai trouvé 2h21 au mieux et oh là là que la SNCF se fait plaisir sur les tarifs!". Sur la page Facebook de France Bleu Armorique aussi la vidéo suscite des commentaires notamment autour des prix de l'immobilier qui vont flamber selon certains. @Ludovic lui estime que "C est pas parce que la mer se rapproche de Paris que les parisiens doivent se rapprocher d'ici. Ils peuvent rester à Paris...".

Noah rêve de rencontrer Soprano lors de son concert à Bobital

Le jeune Noah fête ses 10 ans samedi prochain, et pour son anniversaire, il rêve de rencontrer son idole, le chanteur Soprano qui joue ce week-end au festival l'Armor à Sons à Bobital dans les Côtes d'Armor. Il a fait part de son rêve dans un message relayé sur Facebook par sa famille où on voit Noah dans son fauteuil roulant tout sourire avec son message pour le chanteur. Il demande aux internautes de "liker" et de partager au maximum. Un message bien reçu puisque il a déjà été relayé plus de 50 000 fois via le réseau social. Pour l'instant ni le festival breton, ni Soprano n'ont donné de nouvelles mais on croise les doigts pour le jeune Noah.