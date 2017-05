Dans le Buzz, un job d'été de rêve à décrocher dans le Morbihan

Dans le Buzz Armorique, on découvre le concours pour décrocher un job d'été de rêve dans le Morbihan à tester des équipements nautiques. Il faut candidater par vidéo et remporter avec le plus de votes en ligne. Un concours proposé par Vénétis qui accompagne des PME dans le Grand Ouest.

Qui veut d'un job d'été de rêve ?

Image sur le site de Vénétis

Pour ses 20 ans, la société Vénétis qui accompagne des PME dans le Grand Ouest pour des emplois en temps partagé propose un poste en CDD pour tester des équipements nautiques cet été dans le Golfe du Morbihan. Bref un job d'été de rêve où le gagnant partagera son temps entre deux entreprises de Vannes: Bic Sport et Tiwal qui fabriquent des planches à voile, des windsurf, des paddle ou des dériveurs gonflables.

La candidature se fait en vidéo et doit faire le buzz sur internet

Pour candidater, il faut envoyer une vidéo de motivation via internet sur le site Stop à la routine avant le 8 juin prochain. Les quatre meilleurs vidéos, celles qui auront reçu le plus de votes en ligne, seront sélectionnées pour la finale. Le 9 juin, un jury désignera alors le gagnant qui remportera ce job d'été de deux mois, payé 2000 euros brut par mois à tester des équipements nautiques. Une expérience que le gagnant devra aussi raconter sur internet.

La semaine prochaine, Vénétis devrait proposer un autre concours pour cette fois décrocher le plus beau stage du monde, dans 6 villes, 6 entreprises et pour 6 missions différentes.