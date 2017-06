Dans le Buzz, une nouvelle application pour les femmes, un itinéraire de balade et un participant à la route du rhum !

Dans le Buzz Armorique du jour, une nouvelle application pour les femmes qui fait office de pense-bête et très utile, des idées de balades dans toute la Bretagne pour vos vacances, et un participant à la route du Rhum avec un parcours très particulier.

Une application 100% bretonne !

Cette nouvelle application s'appelle Pill Oops, et elle est bretonne parce que c'est la start-up Mobizel qui développe le projet. C'est le planning familial de Rennes qui est à lancé l'idée. Cette application pour téléphone portable et tablette est un outil pour gérer sa prise de pilule.

L'application du planning familial 100% bretonne

Chaque utilisatrice peut suivre paramétrer des rappels, bénéficier de conseils pour pouvoir agir rapidement en cas d’oubli ou encore noter des informations intimes. Il faut dire que chez les 21/29 ans, 20% des femmes ne pensent pas a ce rendez-vous une fois par semaine.

Que faire en Bretagne ?

Le site de France 3 Bretagne joue le rôle de guide touristique. Sur une carte interactive, un article récence les choses à faire en Bretagne. Découvrir les arbres sacrés de Bretagne, se balader le nez en l'air à Moncontour, ou encore rencontrer les bateliers du canal d'Ille-et-Rance, grâce à la carte il est possible de vivre ses activités dans notre région et surtout de découvrir les secrets. Il ne reste plus qu'a fouiller. Il y a même un onglet "thématique" pour vous faciliter le travail.

La carte des choses a faire en Bretagne

Un participant un peu particulier pour la route du Rhum

Jean-Marie Cahn veut participer à la route du Rhum

Le départ de la route du Rhum sera donné à Saint-Malo le 4 novembre prochain, et il y en a un qui espère être sur place. Il s'agit de Jean Marie Cahn un ancien professeur de sport avec un parcours particulier. Il y a quelques années, un souci de santé l'a contraint à mettre fin à sa carrière. Le breton à été victime d'un accident vasculaire cérébrale. Depuis il met tout en oeuvre pour sensibiliser un maximum de breton a cette cause.

Jean-Marie Cahn veut participer à la route du Rhum pour sensibiliser à l'AVC. Copier

Petit bémol, pour participer à cette aventure, le skipper à besoin de sponsors. Budget de l'aventure : 250 000 euros. Et il lui faut déjà 25 000 euros pour réserver un bateau, s'inscrire et prendre des assurances. Pour l'aider dans cette aventure rendez vous sur son site internet.