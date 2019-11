Dans le Calvados, un facteur pose nu pour la bonne cause

Vous ne verrez sûrement plus vos facteurs de la même façon. Pour la deuxième année consécutive, ils troquent leur traditionnelle vente d'almanachs contre le "calendrier des Hommes de Lettres", une version beaucoup plus sexy. Yoann Bertrand, facteur à Argences, a posé nu pour la bonne cause.

Calvados, France

Eux aussi ont le droit à leur calendrier façon "Dieux du stade." Douze facteurs volontaires ont été sélectionnés pour poser nu pour le calendrier sexy "des hommes de lettres". Après avoir récolté 2800€ en 2019, les facteurs réitèrent l'aventure une deuxième fois. Après avoir hésité l'année dernière, Yoann Bertrand, facteur à Argences dans le Calvados, a décidé de relever le défi pour la bonne cause. En effet, pour chaque calendrier vendu, 1 € est reversé à l'association Les Blouses Roses.

"Je me suis dit, il n'y a pas de raisons que seuls les beaux gosses des dieux du stade ou les pompiers musclés puissent faire ça, plaisante Yoann Bertrand. J'étais stressé car je suis pudique, et je ne me trouve pas très photogénique. Mais l'équipe était très professionnelle, j'ai passé un bon moment et j'ai relevé un challenge personnel", poursuit le facteur d'Argences.

Le barbu de 35 ans a l'habitude de participer à des opérations caritatives, mais c'est la première fois qu'il pose dans le plus simple appareil. Et Yoann Bertrand se moque que ses clients ne le voient plus de la même façon, "c'est pour la bonne cause !"

Le calendrier est disponible depuis le 1er octobre, auprès de votre facteur ou sur Amazon. Il coûte 19,95€ et un euro est reversé à l'association Les Blouses Roses.