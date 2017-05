INSOLITE En tournée avec Déborah, la marchande de glace de Ruiz

Depuis 1920 les camions jaunes du glacier Ruiz de Cambrai sillonnent les routes du Hainaut pour vous livrer à domicile vos cornets et vos sorbets. Des tournées uniques dans la région qui cartonnent toujours avec des marchands qui sont devenus des personnages incontournables dans les communes.

Quand Déborah ralentit, met ses clignotants et surtout lance sa petite musique, un petit remix de vive le vent si reconnaissable et cher à 4 générations dans le Hainaut, petits et grands affluent pour venir chercher leur cornet à la pistache ou leur sorbet à la fraise. Certains arrivent en fredonnant la fameuse musique, d'autres dansent carrément sourit la jeune femme. Les enfants ont des étoiles plein les yeux et même les parents d'ailleurs selon elle. Elle peut rester jusqu'à 4h le dimanche notamment dans un village pour faire sa tournée.

Des clients en doudoune ou en Kway pour acheter leurs glaces de février à novembre

Et les clients sont là par tous les temps, au début de saison en février comme à la fin en novembre, la marchande a des clients en doudoune ou sous un parapluie, et à n'importe quelle heure jusqu'à 22h, car c'est vrai qu'un petit cône devant la série télé c'est pas mal. Et si Deborah a du retard les clients l'appellent et pour être sûr de ne pas manquer leur marchande préférée, certains lui laissent des petits codes, comme un foulard sur la porte , ou un panier dans la cour pour dire je suis là, attends moi. Et si certains la manquent quand même ils n'hésitent pas à la poursuivre en voiture, d'ailleurs il y a quelques semaines, un jeune homme l'a pourchassée pour offrir à une jeune demoiselle qu'il venait de rencontrer.

Les petits mots doux de Deborah pour ses clients © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Au fil du temps, Deborah a tissé des liens très forts avec ses clients qui lui offrent des cafés, des fleurs, des enfants lui font des dessins à accrocher dans son camion. Elle leur affiche aussi des petits messages comme 1 sourire + 1 glace = une bonne journée, bref c'est devenu un personnage incontournable sur sa tournée, et la relève est assurée car son petit garçon rêve aussi de devenir marchand de glace à bord de son camion jaune.

Des camions jaunes qui sont une quarantaine à sillonner le secteur, et des tests pour de nouvelles tournées sont en cours à Arras, mais aussi Péronne, Beauvais, 2 camions sont même partis en Normandie.