Dans le Cher, un jeu traditionnel de lancer de bâtons, le jeu de bordé, relancé par une association

Connaissez-vous le jeu de bordé ? On l'appelle aussi plus familièrement "la charbonnette". Le but du jeu : viser un piquet situé à 11 mètres de distance avec un bâton en bois (la fameuse charbonnette), un peu sur le même principe que la pétanque. Il s'agit d'une pratique typique du Cher, notamment dans le secteur de la Chapelle-d'Angillon. Le bordé, aujourd'hui, est un peu tombé dans l'oubli, car il n'est plus joué dans des concours comme ça a pu être le cas à une époque. L'association culturelle de la Chapelle-d'Angillon a décidé de tenter de le relancer, en organisant pour la première fois ce dimanche un concours. Avec dans l'idée l'objectif de renouveler l'expérience l'année prochaine.

Certains ont déjà joué au jeu de bordé il y a de nombreuses années © Radio France - Manon Klein

Un jeu de bûcherons à l'origine

Ce sont les bûcherons qui pratiquaient le jeu de bordé; "ils jouaient quand il faisait mauvais temps. Ils se mettaient en lisière de la forêt et ils jouaient à ça" explique le président de l'association culturelle de la Chapelle-d'Angillon, Jean-Louis Chabin. Pourquoi alors ce jeu s'est-il développé spécifiquement dans cette partie du Cher ? Pour le vice-président de l'association, Tarik Toudert, il faut regarder du côté de l'histoire locale pour mieux comprendre : "Il y a totalement une filiation, parce que la Sologne, c'est le bois, c'est la chasse. À l'époque Haussmannienne, il y a eu un gros essor de toutes les scieries de la région, parce qu'en fait il y avait une voie de chemin de fer qui amenait directement à Paris. Donc il y avait beaucoup beaucoup de scieries et de bucherons. Et donc ce jeu je pense était énormément pratiqué dans le coin".

Le but du jeu : viser au plus près le piquet coloré © Radio France - Manon Klein

Un jeu quasiment plus pratiqué

Ca faisait depuis 2012 qu'il n'y avait pas eu de concours de jeu de bordé à la Chapelle-d'Angillon. Pourtant, parmi les participants présents ce dimanche, beaucoup se rappellent que dans leur jeunesse, c'était un jeu courant. On jouait à la charbonnette comme on jouait à la pétanque. "Avant il y avait trois sociétés qui en organisaient [des concours] : la société de chasse, les pompiers, et puis les routiers d'Aubigny" se rappelle le président de l'association, Jean-Louis Chabin. Au fur et à mesure, les concours se sont arrêtés. "On s'est dit : 'dommage que ca tombe dans l'oubli, on va relancer ça !" ajoute le président de l'association culturelle de la Chapelle-d'Angillon.

