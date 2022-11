Dans le fournil d'une boulangerie très chouette !

A l'été 2020, la boulangerie-pâtisserie "Aux Délices de la Chouette" reçoit le label : Boulanger de France. Ce gage de qualité certifie d'une part le "100 % fait Maison", mais rassure aussi la clientèle, sur les aspects : fabrication, accueil, hygiène et l'engagement sociétal. L'entreprise familiale utilise une farine issue d'une minoterie régionale de Saône-et-Loire et forme chaque année plusieurs apprentis. Une transmission de savoir-faire, de savoir-être et une haute qualité des produits, qui permettent à Laurent Blanchard de remporter au mois de novembre 2019, le trophée départemental de l'Artisan de l'année, dans la catégorie : Métiers de bouche. Aujourd'hui, les enfants du couple Blanchard : Maurane et Charly, prennent peu à peu la main sur la gestion de l'entreprise familiale. Agés respectivement de 28 et 23 ans, ils gèrent avec passion et enthousiasme la boutique.

ⓘ Publicité

Maurane et Charly reprennent le flambeau familial

Passionnés depuis leur enfance par le métier de leur parents, Maurane et Charly continuent à faire vivre avec joie, l'institution familiale. Maurane devient dès l'âge de 20ans, responsable de la boutique. Charly est lui, reconnu meilleur jeune boulanger de Côte d'Or à l'âge de 17 ans. Complices au quotidien, ils accompagnent les salariés de l'entreprise dans l'excellence.

loading

De chouettes spécialités, reconnues et appréciées

Une équipe de 11 personnes fait tourner la boutique au quotidien. A noter la spécialité des spécialités, prénommée : Huguette. Huguette est une chouette, oui oui. Huguette est à la famille Blanchard, ce que le nain de jardin, dans le film : Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain, est au père d'Amélie Poulain. Photographiée dans différents villes de France et d'Europe, la célébrité volatile dijonnaise a même été aperçue il y a 15 jours à Montréal, au Québec. Toutes les preuves sont dans la boutique.

loading