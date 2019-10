VIDÉO : en Nord-Isère, les retraités révisent le code de la route

La Tour-du-Pin, France

"On répondre a quelques questions comme lors d'une séance du code de la route normal et à la fin, on passera le temps qu'il faudra que les giratoires", lance Patricia Margail, bénévole de l'association Prévention Routière dès le début. En ce mois d'octobre, elle a fait le déplacement à la Tour-du-Pin (Isère), pour réviser les règles du code de la route avec des retraités du nord-Isère. Une vingtaine d'entre eux ont fait le déplacement pour assister à la séance.

Pendant une vingtaine de minute, les élèves du jour sont très attentifs aux questions qui défilent sur l'écran. Comme pour le vrai code de la route, ils n'ont que quelques secondes pour répondre. A la fin de la séance, une seule candidate a fait moins de 5 fautes. Pour les autres, c'est plus difficile. "C'est normal, les règles évoluent. Et avec les années, ils perdent les bonnes habitudes ", précise la bénévole de l'association.

Les ronds point : une priorité

Tour à tour, les retraités posent leurs questions :"Est ce que l'hétylotest est obligatoire ? Quels sont risques encourus pour l'alcool au volant? Comment céder le passage et a qui ?" Mais la question principale arrive à la fin : "Comment prendre un giratoire ?"

"C'est le plus important pour les personnes âgées. Il y a de plus en plus de giratoire en France, alors que ce n'était pas le cas à l'époque où ils ont passés le code de la route. Forcement ça fait peur. Certains préfèrent éviter certaines villes", regrette la bénévole. Mais très vite, Patricia Margail de l'association Prévention Routière dédramatise la situation : "En France, on roule à droite, donc vous pouvez _rester à droite sur le giratoire si vous êtes plus à l'aise_".

Un soulagement gagne alors l'assemblée de retraités. Selon la bénévole, la code de la route conseil aux conducteur qui veulent aller à gauche d'aller sur la voie de gauche, mais ce n'est pas une obligation. "Ça permet de rouler plus vite, et fluidifier la trafic. Mais ce n'est pas une obligation", martèle la bénévole pour rassurer encore et encore les conducteurs face à elle.

Une session de révision qui semble intéresser les retraités. Prochain cours début 2020 : Comment circuler en ville pour un piéton ?