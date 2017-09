Dans le nord Mayenne, c'est nouveau, c'est un atout : des écrans tactiles pour l'information touristique

C'est une grande première en Mayenne. Et cette initiative, cette innovation, c'est sur le territoire du Mont des Avaloirs que ça se passe. Trois écrans tactiles ont été installés à des points stratégiques pour le développement du tourisme dans la région.

Il s'agit d'un système interactif consultable 24h/24, 7 jours/7. Ces écrans sont, en effet, installés à l'extérieur des locaux. On les trouve à l'office de tourisme de Villaines-la-Juhel, à la maison des associations à Pré-en-Pail et à la médiathèque à St-Pierre-des-Nids. Il suffit de toucher l'écran, une carte de la région apparaît, on peut zoomer en avant, en arrière et les touristes découvrent alors toutes les infos utiles pour passer un bon séjour dans ce joli coin de la Mayenne. Chambres d'hôte, restaurants, loisirs, monuments, tarifs, horaires, services, tout ça est agrémenté de photos. Ce sont les professionnels du tourisme, via une base de données, qui renseignent eux-mêmes ce qu'ils proposent. Démonstration ci-dessous :