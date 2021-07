Dans le Nord-Mayenne, l'association "Au Foin de la Rue" propose un festival du "Rien"... ou presque

Dans le Nord-Mayenne, à Saint-Denis-de-Gastines, pas de festival "Au Foin de la Rue", enfin pas dans sa version traditionnelle. A cause de la crise sanitaire, impossible de prévoir une programmation. L'association a d'ailleurs lancé une campagne d'affichage que vous avez dû voir avec un seul mot écrit : "Rien". Il ne se passe "Rien"... ou presque. "Au Foin de la Rue" et une cinquantaine de personnes participent ce 3 juillet à une manifestation festive.

Tout se passe comme d'habitude dans le champ, près de la salle des fêtes mais là, pas de scène, juste des piquets plantés dans le sol, avec un message : "Pose ici ton smartphone et écoute à fond ton titre préféré".

Une chanson bien rock'n'roll pour certains, du Edith Piaf pour David avec un titre bien choisi "Non, je ne regrette... rien". "Le hasard n'existe pas", plaisante ce membre de l'Association "Au Foin de la Rue".

Faire quelque chose avec ce "Rien"

Un peu plus loin, Mélanie se prête aussi au jeu. "On habite juste au pied du festival donc habituellement, on y est. Là, cela fait deux ans, et cela nous manque", explique cette Mayennaise.

Chaque participant était invité à déposer des fleurs sur ce "Rien" pour le recouvrir et symboliquement, le laisser derrière nous. © Radio France - Aurore Richard

Le cortège part ensuite dans la rue, vers des pupitres et des partitions de musique. Il passe sans s'arrêter, sans jouer.

"Les musiciens, les artistes ne sont pas là parce qu'on ne pouvait pas faire cet événement mais pour autant, on tenait à passer par ici parce que c'est un lieu de rassemblement. C'est qu'on appelle l'étang et tous les ans, on y organise un événement fort de partage et de festivités", décrit "Madame Cunégonde", d'"Au Foin de la Rue".

C'est donc un festival différent mais c'est mieux que rien. "Madame Cunégonde" elle, préfère dire que c'est faire quelque chose avec ce "Rien".