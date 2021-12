Dans le Nord-Mayenne, l'entrée du festival La Ribouldingue coûtera 5 kilos de denrées alimentaires

Au festival La Ribouldingue, à La Chapelle-au-Riboul, rendez-vous musical organisé par l'association Chap'Asso, le public n'accède pas au site des concerts avec des euros mais en donnant, au moins, 5 kilos de denrées alimentaires non périssables.

"Vous pouvez donner plus si vous avez les moyens bien sûr. Nos besoins en denrées pour le festival solidaire sont des aliments pour nourrissons et enfants, des produits d'hygiène corporelle et domestique, des pâtes, riz, conserves, farine, lait, sucre, café etc.." précisent les organisateurs sur leur page Facebook.

La collecte de nourriture et de produits de première nécessité est ensuite récupérée par des associations comme les Restos du Coeur et la Banque Alimentaire qui les distribuent aux personnes les plus modestes et fragiles du département, "suite à la crise causée par le Covid-19, la solidarité locale est devenue encore plus importante et malheureusement nécessaire".

Ce vendredi et ce samedi, le festival va accueillir 17 artistes qui se produiront sur deux scènes, "nous avons tenu à maintenir cette édition pour venir en aide aux familles de plus en plus dans le besoin, c'est le double de l'an passé" explique Taleb Abdourahman, l'organisateur et président de l'association Chap'Asso.