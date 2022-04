Dans le Pays de Bray, au coeur d'un bunker transformé en escape game

C'est une expérience plus qu'insolite. A Campneuseville, dans le Pays de Bray, un ancien bunker de la base allemande de lancement de bombes volantes V1 de la Seconde Guerre mondiale, a été réhabilité pour en faire un escape game grandeur nature. A l'intérieur, les visiteurs, par équipe de 2 à 6, ont une heure pour accomplir leur mission, grâce à des indices et des énigmes. Le but du jeu : vous êtes des infiltrés britanniques et vous devez récupérer les plans des Allemands pour aider le Commandement Allié.

Des objets authentiques

"C'est vraiment d'époque, on est vraiment replongé dedans. En plus avec les bruits d'ambiances c'est excellent, j'ai l'impression d'y être, raconte Cassandre, une des agents infiltrées du jour.

"On a réhabilité le lieu tel qu'il devait être quand les allemands sont partis après le débarquement, explique Samuel Suard, l'un des deux fondateurs du jeu. A l'intérieur, vous allez retrouver du mobilier et des objets authentiques de la Seconde Guerre mondiale que l'on est allé glaner un peu partout en France et dans les pays de l'Est pendant deux ans."

L'escape game se déroule dans un ancien bunker de la seconde guerre mondiale. - Manon Lombart-Brunel

Découvrir l'histoire autrement

"Quand vous rentrez dans cet escape game, vous rentrez dans un véritable musée, poursuit Samuel Suard. Vous avez des journaux de guerre, des téléphones de la Seconde Guerre mondiale, des machines à écrire etc."

Pour lui, l'objectif c'est bien sur de divertir mais cela permet aussi de découvrir l'histoire autrement: "Il faut que ce soit ludique mais il faut aussi que ce soit pédagogique, c'est ça l'intérêt du lieu. Il y a un vrai intérêt culturel."

Cet escape game est ouvert tous les week-ends d’avril à septembre et tous les après-midi pendant les vacances scolaires de 13 h 30 à 20 h 30 (5 séances). Obligation de réserver son créneau horaire en ligne sur www.escapegameinsolite.com ou par téléphone au 06 43 12 88 69. Expérience ouverte à tous à partir de 8 ans.