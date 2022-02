Dans le tabac du gagnant des six millions d'euros du loto en Dordogne, "t'as généré une vedette !"

France Bleu Périgord vous le révélait jeudi, le gagnant des six millions d'euros au loto du 12 février dernier a validé sa grille dans un établissement d'Agonac en Dordogne. Au lendemain de la publication de notre article, dans le bar-tabac, c'est un peu l'événement.

"On m'a appelée hier soir, on m'a dit, maman, tu sais qui a gagné les six millions d'euros ? J'ai dit, c'est pas moi !", plaisante Monique, attablée comme chaque matin devant son petit café. "T'as généré une vedette !", s'exclame Jean-Louis, face à Alex, le patron du bar. "Oh moi je n'ai pas fait grand chose, je l'ai juste validée, sa grille", sourit l'intéressé. Tout le monde ou presque, ici, a entendu parler de ce mystérieux gagnant. Le 12 février dernier, il a validé sa grille, dans ce même établissement, et a empoché son chèque de six millions d'euros.

"Ça peut être n'importe qui"

S'il souhaite rester anonyme, il paraît que le Périgourdin est un habitué, il joue deux à trois grilles chaque semaine. Alors forcément, on se demande si on ne l'a pas déjà croisé. "C'est peut-être un voisin, c'est peut-être des amis, ça peut être n'importe qui", indique une habitante. "Ça se trouve, c'est un gars qui a joué avant moi puisque j'ai joué ce jour-là", ajoute un autre.

Pour Alex, le gérant du tabac, "c'est une fierté pour nous, une fierté pour la commune". © Radio France - Jeanne de Butler

Jean-Louis plaisante : "J'ai dit à tout le monde, ne dîtes rien, et bien ça n'a pas loupé ! De toute façon, je les ai planqués, je les ai remis à Poutine, je ne risque plus rien maintenant". Même si cela attise la curiosité, tout le monde ici est d'accord pour dire qu'il faut que le gagnant reste anonyme, le plus longtemps possible. Mais forcément, une somme pareille, ça fait rêver. "Six millions d'euros, on ne peut pas imaginer ce qu'on pourrait faire avec. C'est sûr qu'à côté de ma retraite, ce n'est pas pareil !", souffle Monique. "Oh moi je sais, renchérit Francine. Il y a la cantine, le centre de loisirs pour les petits enfants. Ah et puis changer de voiture !"

"C'est une fierté pour nous, une fierté pour l'établissement"

De l'autre côté du comptoir, Alex, le gérant, plaisante avec ses clients. Toute la matinée, ils l'ont cuisiné pour tenter d'avoir quelques informations sur l'heureux gagnant. "C'est juste le fruit du hasard, le monsieur est passé au bon moment, on a validé son ticket au bon moment... Je pense que ça se joue à pas grand chose", sourit-il. Ici, tout le monde se souvient qu'il y a plusieurs années, un gagnant avait déjà remporté le jackpot, dans ce même bar-tabac. "C'est une fierté pour nous, une fierté pour l'établissement et pour la commune. Un ticket de ce montant-là, ça n'arrive pas tous les quatre matins et pas dans tous les établissements, sachant que nous on a un petit établissement de campagne en plus", ajoute-t-il.

Alex espère que cette nouvelle va inciter les joueurs à venir jouer au loto plus souvent dans son établissement. Le gagnant, lui, a indiqué à la Française des Jeux qu'il est "encore en plein rêve". Il souhaite acheter une maison et mettre sa famille à l'abri.