Dans le Tarn-et-Garonne, il créé un escape game itinérant dans une caravane

Une caravane transformée en escape game ! C'est le projet un peu fou mené par Cédric Buhot-Launay, un ancien de l'aéronautique.

Il y a un an, il décide de transformer une caravane de 14 m² en une réplique de sous-marin. De l'extérieur, la caravane ressemble toujours à une caravane. Mais à l'intérieur, Cédric a tout fait pour recréer un sous-marin. Compteurs électroniques, périscope, plaques en métal, "des kilomètres de câbles, tout un tas d’objets électriques que j'ai chiné. C'est pour ça que j'ai mis un an à fabriquer le projet" raconte le fondateur de Nautiko, le nom de l'escape game.

Apporter l'escape game en milieu rural

Avec sa caravane, Cédric se déplace chaque jour dans un village différent. Moissac, Castelsarrasin, La Bastide-Saint-Pierre, Grisolles, "le but est d'emmener un escape game dans des endroits où une structure fixe ne serait pas du tout rentable par rapport à la densité de population" explique le créateur.

Trois niveaux de difficulté sont proposés pour permettre aux enfants et aux plus grands de prendre du plaisir dans le jeu. Quels problèmes faut-il résoudre ? Quelles surprises l'histoire vous réserve ? Interdiction d'en dire plus, on vous laisse la surprise. Votre mission, si vous l'acceptez, sera simplement de sortir de ce sous-marin en moins de 45 minutes !

Cédric a créé une page Facebook où il indique où il se trouve avec sa caravane chaque jour.