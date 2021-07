Dans le Vaucluse, la boulangerie Jacky Durand a fait sourire les suiveurs du Tour de France

Un Jacky Durand peut en cacher un autre. En Mayenne, il y a l'ancien coureur cycliste originaire de Ballots et aujourd'hui consultant pour Eurosport. Dans le Vaucluse aussi, il existe un Jacky Durand. Lui est boulanger à Sorgues et vient de prendre sa retraite. Mercredi dernier, la 11e étape du Tour de France s'élançait de Sorgues et de nombreux suiveurs sont passés devant la "Boulangerie Jacky Durand". Cocasse.

Nous avons retrouvé Jacky Durand, le boulanger de Sorgues. A 65 ans, il vient de prendre sa retraite et même si ce n'est pas un fin connaisseur du cyclisme, il sait très bien qu'il avait un homonyme dans le peloton : "mes clients suivent le Tour de France et chaque fois qu'il y avait une étape, ils me disaient 'qu'est ce que tu fais' et je répondais ' je finis la fournée et je vais faire l'étape, pas de problème ! Voilà, que des rigolades comme ça."

Mercredi matin, Jacky Durand le consultant, qui commente le Tour de France pour Eurosport depuis Paris, a reçu plusieurs messages et des photos de la boutique à son nom : "à l'antenne, j'ai dit n'hésitez pas à aller chez moi, tous les pains au chocolat sont à 50% mais malheureusement, la boulangerie était fermée !" L'ancien porteur du maillot jaune connaissait déjà un autre Jacky Durand, viticulteur celui-ci.

Le boulanger de Sorgues explique n'avoir jamais rencontré l'ancien coureur. "Je l'ai uniquement vu à la télé !". Mais le fait de porter le nom d'une personnalité "a fait venir quelques curieux qui aimaient bien discuter" explique le boulanger du Vaucluse, "vu sa popularité au Tour de France, cela retombait un peu sur moi". Alors pour plaisanter, le double champion de France cycliste lance "je dois donc lui demander quelques royalties ! Non, pas de soucis. Mais si cela lui a permis de vendre quelques baguettes supplémentaires, tant mieux, si j'ai pu contribuer à sa notoriété."

Et à la question de savoir si le Mayennais ne souhaiterait pas racheter la boulangerie, Jacky Durand (le cycliste) répond : "disons que j'ai encore quelques activités, donc non, je la laisse, je ne serais pas le repreneur de la boulangerie Jacky Durand."