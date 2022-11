Le calendrier de l'Avent en mini-saucissons fait fureur dans les boucheries de Dordogne

Chez le boucher de la Douze ? "Epuisé". Il n'en avait commandé que dix. Chez Bounichou, le boucher bien connu de Saint-Cyprien ? "On en a encore dix, mais ce sont les derniers, on en avait commandé 80", dit la vendeuse Dorothée au téléphone. Ni une, ni deux, on saute dans la voiture. Le calendrier de l'avent saucisson fait fureur, France Bleu Périgord a voulu le voir de plus près.

Il est posé au-dessus des jambons et des saucisses sèches dans la vitrine, un grand rectangle bleu nuit, reflets dorés, il s'ouvre comme un livre sur des mini-saucissons secs aux noix, du chorizo, un saucisson-parmesan. Chacun a la taille d'une bouchée, comme un carré de chocolat dans un calendrier classique. Annick, une cliente fidèle, est venue exprès : "Pour mon fils ! Chaque jour il aura son petit saucisson, c'est génial. Je suis sûr que même mes petits-enfants aimeront, parce que les chocolats, ils ne sont pas toujours bons dans les calendriers".

Les mini-saucissons ont la taille d'une bouchée... à vous de voir si vous le mangez au petit-déjeuner. © Radio France - M. B.

"Parfois ils partent par cinq"

Dans son grand tablier blanc, Dorothée, la vendeuse écoule son 61ème calendrier en deux semaines. C'est le bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux qui fait son succès, selon le patron de la boucherie-charcuterie-traiteur. Il en avait commandé 50 l'an dernier, on lui en avait réclamé bien plus. Cette année, il en a pris 80. "Il y a des gens qui en prennent deux, parfois ça part par cinq... j'étais très étonnée que ça parte autant, d'habitude à Noël on est plus dans le sucré", remarque Dorothée.

Petite déception, le calendrier n'est pas made in Périgord. C'est un grossiste qui le vend dans toute la France, avec de la viande 100% française, et seulement dans les boucheries, pas les grandes surfaces. En Dordogne, France Bleu Périgord en a vu à 26 euros le calendrier de 36 mini-saucissons, mais c'est 18 euros chez Bounichou. La vendeuse Dorothée glisse avec le menu des fêtes de la boucherie-traiteur, velouté de moules, filet de canettes sauce au miel, et bien sûr du foie gras.