Dans les coulisses d'une reconstitution historique à Saint-Malo

Une reconstitution historique organisée sur la plage Solidor à Saint-Malo ce jeudi midi. Un photographe décide de retracer l'histoire de la Bretagne en 100 dates et 100 photos, en sillonnant la région. Le but est d'en faire un livre. Arrêt à Saint-Malo, dans les coulisses de sa préparation.

Saint-Malo, France

Il arrive avec plein d'idées en tête sur le quai Solidor à Saint-Malo, Julien Danielo, photographe vannetais, attend près d'une voiture que les figurants se changent. Ils doivent reconstituer l'arrivée de Richard de la Cote en 1514 dans la cité corsaire, prétendant de York à la couronne anglaise, accompagné de 12 000 mercenaires allemands du Saint-Empire romain germanique. Une reconstitution historique que le photographe capture pour l'intégrer à son futur livre sur l'Histoire de la Bretagne en 100 photos et 100 dates. "Des fois, c'est moi qui ai l'idée de la date ou du lieu, d'autres fois, ce sont les groupes de passionnés d'histoire qui me font des propositions", détaille Julien Danielo.

Placer tous les figurants au bon endroit

Une fois tout le monde changé et armes à la main (d'armes anciennes comme les épées, arbalètes ou pics), le petit groupe d'une dizaine de personnes se rend sur la plage Solidor, face à la tour, pour la pose. En amont, Julien a fait un montage photo sur lequel il a collé les personnages d'un tableau de l'époque, incrustés dans le paysage de Saint-Malo, avec la tour Solidor en fond. Le plus dur maintenant, c'est de placer tout le monde comme il l'a imaginé sur sa photo.

"Alors toi, tu vas te mettre ici, de trois-quart, avec l'arme dans la main droite", dicte Julien aux figurants. "Toi, Nicolas, tu vas prendre l'arbalète, tu vas faire mine de la charger et te placer de côté". Le photographe tient son smartphone dans la main droite, place les comédiens avec la main gauche, prenant en compte la perspective et tente de reproduire à l'identique son montage. "Alors attention, à trois, vous faites quelques gestes pour ne pas être statiques sur la photo. 1,2,3... très bien, on en refait une". Tout est millimétré.

Et finalement, après plusieurs placements et de nombreuses prises, la photo est réussie.

Les figurants attendent leur tour sur le côté avant que le photographe ne les place © Radio France - Alexandre Frémont

Il faut être patient et ne pas avoir trop froid ce jour de fin décembre sur la plage de Saint-Malo pour les figurants © Radio France - Alexandre Frémont

Tout se joue dans le détail pour Julien Danielo © Radio France - Alexandre Frémont

Julien est attentif à tous les détails pour avoir une photo parfaite © Radio France - Alexandre Frémont

Une cinquantaine de clichés déjà réalisés

Julien Danielo a déjà pris une bonne cinquantaine de photos sur les 100 qu'il a prévu. "Je me donne environ un an et demi pour faire le reste et je me fixe 2020 pour la sortie du livre", envisage le photographe.

Voilà ce que ça donne pour un cliché réalisé à Tréguier pour la vie d'Anne de Bretagne.

Julien Danielo a déjà fait plus de 50 photos sur les 100 qu'il a prévu pour son livre, dont celle-ci sur Anne de Bretagne - Julien Danielo

