Châteauroux, France

Le jour d'après !

Depuis la victoire des bleus de Didier Deschamps en finale de la coupe du monde de Foot face à la Croatie 4 buts à 2, la France semble être dans un état d'euphorie générale.

Ce lundi les joueurs ont descendu les Champs-Elysées devant les caméras du monde entier. On sourit plus, on est heureux comme si la magie du foot avait permis à certains d'entre nous de retrouver la joie de vivre au quotidien. C'est bon pour le moral. Entre ceux qui n'ont plus aucune voix et ceux qui sont toujours à moitié grimés en bleu-blanc-rouge la finale victorieuse est dans tous les esprits.

Le retour à travail après une courte nuit de victoire

"Nous nageons dans un bonheur sans mélange" Hélène une salariée de la cité administrative de Châteauroux.

Rosène tape sur son clavier avec un Stickers à l'effigie de Paul Pogba sur les bras. "Pour continuer à être dans l'ambiance de ce match".

Et justement pour continuer à revivre le match, les salariés profitent des pauses pour visionner à nouveau les temps forts en replay. "C'est du bonheur à l'état pur ça nous met les frissons".

Les personnes qui ont vu ce match s'en souviendront toute leur vie, comme pour 1998" Valérie

Valérie, une passionnée de l'équipe de France qui fait revivre le match au bureau

Seul regret finalement de ceux qui travaillent ce lundi, ne pas pouvoir regarder en direct la déambulation des joueurs sur les Champs-Elysées. Valérie râle assise sur sa chaise dactylo :

"Il y a vingt ans j'étais sur les Champs je l'ai crié moi "Zizou président" oui j'aimerais les voir". Valérie

Ecoutez Nelly qui ressent bien cette ambiance différente