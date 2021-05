Dans les Landes, le phénomène "Trouve Mon Galet" fait fureur

Une nouvelle tendance a vu le jour sur les réseaux sociaux depuis les mois de février et mars: des photos de galets peints, soigneusement cachés dans la nature, postées sur Facebook sous le hashtag #trouvemongalet. Partout en France, des curieux se prêtent au jeu, et dans les Landes, il prend particulièrement bien.

Un galet peint par Céline Maximilien, l'une des administratrices du groupe Facebook "Trouve mon galet 40" - Céline Maximilien

Un galet peint par Laurence Montes, l'une des administratrices du groupe Facebook "Trouve mon galet 40" - Laurence Montes

Le concept consiste à peindre des galets, à les cacher en bord de chemin, de lac, dans un massif de fleurs, dans une boîte à livres, etc. Une photo du lieu est ensuite postée sur les réseaux sociaux comme indice pour aider à retrouver le galet. Celui qui déniche le galet a pour mission de le faire voyager, en le cachant dans un autre endroit.

Un galet peint par Vanessa Noguès, l'une des administratrices du groupe Facebook "Trouve mon galet 40" - Vanessa Noguès

Des galets peints par Céline Maximilien - Céline Maximilien

Le phénomène s'est développé dans les Landes, et a vite explosé : Céline, Laurence et Vanessa, trois amies habitant en Chalosse, ont créé début mars un groupe Facebook pour faire vivre le concept sur les réseaux sociaux. Il s'appelle "Trouve Mon Galet 40", et il a gagné, en quelques mois, plus de deux mille abonnés.

Un galet peint par Laurence Montes, l'une des administratrices du groupe Facebook "Trouve mon galet 40" - Laurence Montes

Un galet peint par Vanessa Noguès - Vanessa Noguès

Un galet peint par Laurence Montes - Laurence Montes

C'est la conjonction d'une idée géniale et toute simple avec une période qui l'est moins" - Céline Maximilien, l'une des trois administratrices du groupe Facebook "Trouve mon galet 40"

Un succès qui peut s'expliquer par le confinement selon Céline Maximilien, l'une des trois administratrices du groupe. Elle précise que ce phénomène de galets voyageurs "est arrivé au bon moment, juste avant le confinement, avec une période de vacances, et ça a permis à des gens d'aller se balader dans des endroits où ils allaient se balader tout le temps, mais avec un autre intérêt, celui de cacher et de trouver des galets. Je pense que c'est la conjonction d'une idée géniale et toute simple avec une période qui l'est moins".

Les galets voyagent donc depuis quelques semaines dans toutes les Landes, mais aussi au-delà. "On a un galet qui est arrivé jusqu'au Portugal" raconte Laurence Montes, autre administratrice du groupe. "Le mieux c'est que ça aille le plus loin possible, que ça voyage au-delà des frontières alors que nous mêmes ne pouvons pas voyager".

Un galet peint par Vanessa Noguès - Vanessa Noguès

Les plus petits comme les plus grands se prennent au jeu. Il rencontre un grand succès auprès des enfants, mais aussi chez les aînés : les résidents des Ehpad du Berceau, à Saint-Vincent-de-Paul ont décidé de participer au phénomène, en peignant puis cachant quelques galets dans la commune.