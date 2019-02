Dans les Landes, des élèves apprennent le français et la géographie grâce à...une bouteille à la mer!

Soustons, France

C'est le genre de surprise qui mobilise toute une classe et qui permet à des élèves d'apprendre sans s'en rendre compte. Fin janvier, à Soustons, un garçon, prénommé Tim, arpente avec son père la plage de la commune quand il découvre une bouteille à la mer. Le précieux objet a été lancé dans l'océan depuis l'Ile de Ré (Charente-Maritime), un mois plus tôt par Lilian. Le voisin aquitain a joint une lettre. Le petit Landais décide donc d'apporter la bouteille dans sa classe de CE1 de l'Isle-Verte. Le début d'une belle aventure pédagogique.

Mon fils a envoyé une bouteille à la mer de l'île de Ré le 26 décembre et voici toute une classe des Landes qui lui répond!!! Il sautait de joie partout!!! Merci à la classe de ce1de l'école de #Soustons !! Bravo petite bouteille qui a parcouru 310 km environ😀 pic.twitter.com/m6ZoUtIse1 — Ninouchkette (@NinaPoitiers) February 11, 2019

On a pu faire du français et de la géographie autrement, Virginie Sentenac

En classe, l'excitation est maximale face à la bouteille qui a parcouru plus de 300 km. "On n'a pas voulu la casser, alors on a lu le message de Lilian à travers", explique Virginie Sentenac, l'institutrice de CE1. Sans hésiter, Virginie Sentenac bouleverse son programme du jour pour que ses élèves répondent à la missive. "Je me suis dit, on va faire du français et de la géographie autrement. Tous les élèves ont participé. On a d'abord écrit un brouillon au tableau, et puis on a choisi un beau papier Canson", poursuit-elle. "Je tenais à une lettre manuscrite, pour montrer aux enfants qu'on peut communiquer autrement qu'à travers les réseaux sociaux ou internet", insiste-t-elle.

La lettre écrite par la classe de CE1 de l'Isle-Verte à Soustons et envoyée à Lilian, en Charente-Maritime. - @NinaPoitiers

Bien sûr, c'est aussi l'occasion de parler géographie. "On a étudié le trajet de la bouteille, en parlant des courants marins, du vent aussi. Tout ça, c'est au programme mais abordé de cette façon, ça crée du lien et c'est porteur de suite", conclut Virginie Sentenac.