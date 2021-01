Dans les Vosges, un appel très relayé pour retrouver l'expéditeur d'un mystérieux ballon

Les restes d'un ballon de baudruche et quelques photos polaroid éparpillées. C'est la drôle de découverte faite par Cédric Barbier, ce mardi, près de ses ruches, à Remoncourt dans les Vosges. "Je pensais que c'était un papier arrivé là par hasard et c'est là que j'ai vu que c'était un ballon avec des photos, d'un seul coup ça avait un coté magique", raconte le Vosgien. Les photos ont manifestement été prises lors d'un anniversaire, mais c'est la seule information disponible. Pas de nom, de numéro de téléphone, d'adresse ou de message, de quoi attiser la curiosité de Cédric Barbier.

Des messages de France, du Portugal, de Tahiti, de Suisse...

Le Vosgien a donc décidé de lancer un appel sur Facebook pour retrouver le mystérieux expéditeur du ballon. Un message immédiatement relayé par des milliers de personnes, on compte ce jeudi midi plus de 62.000 partages. "Ça prend des proportions super étonnantes", se réjouit le Remoncourtois qui croule sous les messages venus du monde entier. "Des gens qui disent qu'ils sont heureux de cette histoire en ce moment, qui me parlent de leur vie... C'est comme si j'avais trouvé une bouteille à la mer et que tout le monde avait envie de la déboucher", sourit-il.

Pour l'heure, pas de nouvelles du mystérieux expéditeur mais Cédric Barbier est confiant. Cela ne fait après tout que quelques heures que le ballon a atterri chez lui...