Dans son café-vélo, Olivier en connait un rayon

Il n'y en a que 18 en France et un seul en Sarthe. Le café vélo de Téloché est ouvert depuis un plus d'un an mais il a déjà ces adeptes. Le concept est simple : faire réparer son vélo et déguster des produits locaux.

Olivier Mallet, dans son atelier, répare, entretient et vend des vélos. Mais chez lui, on peut aussi boire un coup et déguster des produits locaux

C'est un peu un retour au source pour Olivier Mallet, le gérant de la Pince à vélo. "J'ai été cycliste sur route à une autre époque. Quand j'ai découvert ce concept où on peut à la fois faire réparer son vélo, tout en mangeant un bout de saucisson ou un bout de fromage, je me suis dit moi aussi un jour, j'aurai mon café-vélo". Ce concept est né dans les années 90 à New-York avant de s'exporter en Europe. En mai 2018, Olivier saute le pas. Il quitte son métier de chargé d'affaire dans le secteur du bâtiment pour ouvrir a boutique à Téloché "parce qu'on souhaitait avoir un lieu en périphérie du Mans, avec des clubs cyclistes et des écoles à côté". Deux clientèles potentielles. Olivier se forme. Il répare, entretient mais vend aussi des vélos : du VTT à l'électrique. De l'autre côté de la boutique Laure, sa femme, tient le bar, la comptabilité et propose une gamme de produits locaux à déguster. "Cela va de la charcuterie, au café en passant par de la bière". Les producteurs se trouvent dans un rayon de 30 km maximum. Bref à portée de vélo.

L'avenir appartient au vélo

Olivier et Laure, côté bar. Une quinzaine de produits locaux sont à déguster © Radio France - yann lastennet

" Pour moi le vélo, c'est vraiment l'avenir" dit Olivier. " C'est écologique et économique. Je vois d'ailleurs une partie de mes clients troquer leur deuxième voiture pour un vélo électrique. A Téloché, il y a un projet de piste cyclable pour aller jusqu'à Mulsanne, là où s'arrêtent les bus de la Métropole et faire la jonction". Le couple compte ouvrir une chambre à l'étage pour accueillir jusqu'à six cyclistes de passage. "Au départ, on avait surtout une clientèle locale. Mais avec le bouche à oreille et la communauté des cafés-vélo, des cyclotouristes s'arrêtent chez nous comme ces cyclistes du Calvados". Il y a aussi ceux qui n'aiment pas le vélo et viennent prendre un verre, jouer à un jeu de société ou déguster un bon petit plat lors des soirées à thèmes : Saint Patrick ou marmite sarthoise.

La Pince à vélo est ouverte du mardi au samedi 09:00 - 12:30, 15:00 - 20:00. adresse : 30 ter rue du 8 mai (187,91 km)

