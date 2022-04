Dans son van au sud de Nantes, Roselyne repasse vos chemises entre midi et deux

Roselyne Remaud, habitante de la Chevrolière, part se garer le matin sur un parking ou une aire de covoiturage au sud de Nantes. De loin on pourrait le confondre avec un food-truck mais Roselyne ne sert pas de repas, dans son van baptisé Roz'Truck elle repasse. Après 31 ans dans la grande distribution en tant que bijoutière, elle s'est reconvertie après avoir découvert le concept à la télévision. "Je suis au calme quand je repasse, je suis assez dynamique donc ça me permet de me canaliser, confie-t-elle. Être itinérante, ça me plaisait bien aussi alors j'ai trouvé que combiner les deux était judicieux."

Repasseuse ambulante quatre jours par semaine

Depuis le 4 avril, les lundis et jeudis, à partir de 7 heures 15, la repasseuse ambulante se gare dans la zone Nantes Atlantique. Les mardis et vendredis, elle s'installe sur l'aire de covoiturage de Tournebride à La Chevrolière. Tout au long de la journée ses clients lui déposent du linge et en général, il est repassé dans les heures qui suivent, au plus tard le lendemain.

Patrick passe entre midi et deux, pendant sa pose déjeuner. Pour lui, le repassage est une corvée : "Je ne suis pas très doué pour ça et mon entreprise n'est pas très loin donc ce service est parfait." Comme la plupart des clients de Roselyne. "Je voulais vraiment cibler les gens qui vont au travail,explique l'ancienne bijoutière. Les gens qui n'aiment pas repasser, qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent consacrer leur temps à autre chose."

Les lundis et jeudis, à partir de 7 heures 15, la repasseuse ambulante se gare dans la zone Nantes Atlantique. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Une table chauffante aspirante, une centrale vapeur de pressing... Roselyne s'est équipée de matériel professionnel. Exceptionnellement, le mercredi, elle propose à ses clients de venir chercher le linge à leur domicile, entre 7 heures 30 et 9 heures et de leur restituer le soir. Ce jour-là, elle travaille depuis chez elle. "Le mercredi, je peux aussi repasser les draps des gîtes sans problème."

Toutes les informations pratiques sont sur sa page Facebook.