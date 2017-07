Dans un camping mayennais, un boulanger fait du pain pour les vacanciers

La bonne et succulente idée d'Hugues Giteau. Tous les lundis de l'été, il régale les touristes et les habitants du village de Ménil en leur proposant du pain cuit à l'ancienne.

Chaque lundi, Hugues Giteau arrive à Ménil, dans le sud Mayenne, très tôt, vers deux heures du matin. Il fait chauffer les fours à bois installés à l'entrée du camping. Puis il enfourne la pâte qu'il a préparée dans son laboratoire. Le processus est bien-sûr un peu plus long qu'avec un four électrique. Mais quel plaisir ! Les pains sont prêts : campagne, traditions, céréales. Le boulanger vend sa production sur place.

VIDÉO : un boulanger fait du pain à l'ancienne dans un camping du sud #Mayenne. Les touristes se régalent. pic.twitter.com/cdH1WqktNB — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) July 31, 2017

Et c'est un vrai succès ! Les habitants de Ménil et les gens de passage, les campeurs, les vacanciers qui randonnent sur le chemin de halage, font la queue pour acheter du pain croustillant et délicieux. Le boulanger explique adorer venir ici une fois par semaine : "le fait de cuire devant les gens, je préfère ça à la boutique. Il y a des habitués et des touristes. Ah oui ça marche bien! j'ai même un carnet de commandes".

Hugues Giteau sera présent tous les lundis matin au camping de Ménil jusqu'à la fin de la saison touristique en septembre. Il est accompagné d'un maraîcher du coin qui vend fruits et légumes bio.