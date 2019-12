Danse, musique, cirque...dans le hall, les chambres de l'hôpital : les "remèdes de l'âme" prolongés 4 ans

Le partenariat entre le Phénix, la scène nationale de Valenciennes et l'hôpital a tellement bien marché depuis 5 ans, que les 2 structures ont resigné pour 4 ans. Au programme cette année 6 spectacles et résidences d'artistes pour les patients, leurs familles et les soignants.