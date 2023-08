Danseur dans le film Rabbi Jacob, Henri Sztanke propose des cours de danses israéliennes à Pont-l'Évêque

Après la capitale et le sud de la France, Henri Sztanke a récemment décidé de poser ses bagages à Pont-l'Évêque. "Avec ma femme, on a adoré cette commune typique normande, proche de la mer et de Paris, où nous retournons régulièrement", explique ce retraité de 75 ans, qui ne tient pas en place. Cela fait seulement un mois qu'il a déménagé dans le Calvados, mais Henri Sztanke distribue déjà des flyers. Pour proposer des cours de danses israéliennes.

"En arrivant, j'ai contacté la MJC de Pont-l'Évêque, pour proposer des séances découvertes du folklore israélien. Je suis passionné par ces danses depuis tout petit, c'est comme une drogue. Donc, tant que je tiens encore sur mes jambes, je continue", raconte Henri Sztanke. Pour transmettre sa passion, il proposait donc un atelier découverte ce dimanche 13 août. Une autre séance est prévue le dimanche 27 août. L'objectif est de proposer des cours réguliers à la rentrée.

Henri Sztanke distribue de nombreux flyers dans les rues de Pont-l'Evêque, et il récole des "retours très positifs". © Radio France - Léa Dubost

Danseur aux côtés de Louis de Funès

Pour donner envie d'assister aux ateliers découvertes, Henri Sztanke a un argument de taille, qui attire souvent les curieux : il a joué dans le film "Les Aventures de Rabbi Jacob", réalisé par Gérard Oury et sorti en 1973. Mieux, Henri Sztanke apparaît dans une scène culte du célèbre film, la danse de Rabbi Jacob, aux côtés de Louis de Funès. "À cette époque, je faisais partie d'une troupe, "Kol Aviv", avec mes amis. On réalisait des spectacles et de nombreuses premières parties. Gérard Oury a été interpellé par une de nos danses en particulier, celle que l'on a reproduit dans le film avec Louis de Funès. Voir le succès que cela a eu, ça fait bizarre", confie-t-il. Le retraité a d'ailleurs gardé de nombreuses photos de ce moment.

Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Oury : bande-annonce

Henri Sztanke l'avoue, il profite de cette petite notoriété pour transmettre sa passion. "J'en joue évidemment. Sur les flyers, j'ai mis la photo du film. Et à chaque fois les gens me posent plein de questions. Parfois, en début de cours, certains veulent faire la danse du film. Mais je leur dis qu'on la fera plus tard, car elle est assez compliquée", sourit Henri Sztanke. Auparavant ingénieur à la RATP, il n'a jamais cessé de danser. "Dans des mariages, des cours, des animations, je trouve toujours le moyen de danser, j'aime ça depuis que je suis petit", explique-t-il.

La diversité du folklore israélien

Mais ce nouvel habitant de Pont-l'Évêque tient aussi à faire passer un message à travers ces séances découvertes. "Le folklore israélien, ce n'est pas que la danse de Rabbi Jacob. C'est convivial et joyeux, comme dans le film. Mais c'est beaucoup plus : des mélanges de cultures, de musiques, de danses. C'est aussi des danses religieuses, la religion par la joie si je devais résumer", poursuit le passionné, qui appelle à venir découvrir cette pratique.

Prochaine séance découverte : dimanche 27 août, de 10 h à 11 h 30 à la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) de Pont-l'Evêque.