A Dauendorf, les habitants enquêtent après la mort suspecte de chats dans le village

Une épidémie de chats empoisonnés à Dauendorf, près de Haguenau. Depuis des années les félins succombent. Le maire et des habitants se mobilisent et lancent deux pétitions qui ont recueilli plus de 800 signatures. Ils veulent que cela cesse et qu'une enquête soit ouverte.

Depuis quelques années, les chats de Dauendorf tombent comme des mouches. Le maire et certains habitants se mobilisent pour dénoncer « ces actes ignobles, causes d’une grande tristesse pour les familles ». Une pétition a été lancé sur internet ainsi que dans la commune. Justine, la femme du maire, en a perdu 3 l'an dernier : "On a très peur pour nos animaux. Le problème c'est qu'on ne remarque pas tout de suite quand un chat est empoisonné. Le soir quand on rentre il n'est pas en forme, le matin il est mort ça va très vite. Je souhaite que les gens prennent enfin conscience de ce qu'ils font, ils font du tort aux animaux mais à nous aussi parce que nous sommes attachés à nos animaux."

Pascal Oster, un habitant, a perdu 14 chats en 7 ans : "C'est volontaire sûrement parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les animaux. Dimanche dernier lors des puces, des gens ont répliqué moi les chats je les empoisonnent pas je sors le fusil." Après l'empoisonnement de son dernier chat, le maire a déposé une plainte qui a été classée sans suite mais pour combattre ce fléau, Claude Bebon, pense que la meilleure des solutions c'est d'en parler le plus largement possible : "Il faut informer le plus largement possible peut-être que les personnes s'en rendront compte que leur agissement n'est pas ce qu'il faut faire."