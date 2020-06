David Cholez, habitant de Marguerittes, va courir 1000km pour son association

Mille kilomètres de course à pied en seulement 14 jours. Départ ce dimanche 14 juin de Saint-Malo, pour arriver à Sète en moins de deux semaines : beaucoup d'entre nous n'oseraient même pas s'inscrire à cet ultra-trail, la fameuse Mil'Kil, mais David Cholez lui, y participe pour la deuxième fois déjà ! "Je cours beaucoup, j'ai l'habitude de ce genre de course, donc c'est vrai que cela m'impressionne moins désormais (rires)", explique cet habitant de Marguerittes. Au-delà du plaisir de la course, il compte participer à cet ultra-trail pour représenter son association, "Le Marathon de la prématurité", qui soutient des parents qui viennent d’avoir un enfant né prématurément, admis en néonatalogie.

Un engagement associatif ancré en lui

David et sa femme eux aussi sont passés par là : "Il y a 12 ans, mes deux jumelles sont nées avec 3 mois d'avance. Anaïs, qui va bientôt fêter ses 12 ans, a été suivie pendant plusieurs années. Sa soeur est décédée au bout de 6 semaines après la naissance." C'est à la suite de ce tragique événement que David a décidé de s'investir pour cette cause. Il va être bénévole pendant plusieurs années à l'organisme SOS Préma, avant de fonder sa propre association il y a un peu plus d'un an : Le Marathon de la prématurité.

Soutenir les parents dans cette épreuve

David Cholez intervient sur le secteur du Gard et du Vaucluse. Il apporte un soutien moral aux parents face à cette épreuve, mais également un soutien financier : "Parfois, les parents viennent de très loin. Par exemple, pour qu'un enfant aveyronnais né prématurément soit suivi, il faut qu'il aille à Nîmes, Toulouse ou Montpellier. Donc l'association essaye de trouver à ces parents des solutions d'hébergement." Pour David Cholez, cette course est un moyen de faire connaître ce combat, "pas assez reconnu" dans la société selon lui.

Si vous souhaitez faire un don pour soutenir l'association, une cagnotte HelloAsso a été ouverte récemment. Une page Facebook a également été créée pour suivre la course de David.