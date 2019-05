David "l’ami des stars" expose une partie de ses 2.000 photos avec des célébrités

Quévert, France

"Vous parlerez de ma page Facebook dans l’interview hein !" David Robert, "l’ami des stars" que nous vous présentions ici en 2013 devient plus exigeant ! Il faut dire que depuis notre rencontre, le trentenaire est allé parler de sa passion (avec passion !) sur des plateaux de télévision et il a eu le droit à "quelques articles dans la presse nationale" comme il dit, France Dimanche, Télé Poche.

Depuis ce mercredi 21 mai, David expose fièrement une trentaine de photos dans l’entrée de la galerie commerciale du Carrefour Market de Quévert près de Dinan.

"Sur les 2000, j'ai pris en priorité les photos dédicacées et puis j'ai mélangé, chanteurs, animateurs, journalistes..." - David Robert

David Robert avec l'animateur Jean-Luc Reichmann © Radio France - Johan Moison

Avec Céline Dion... © Radio France - Johan Moison

"En revanche, je n'ai pas mis de personnalités du monde politique, en pleine élections européennes, on évite les sujets qui fâchent !", précise David dans un éclat de rire.

"J’ai rencontré David dans le magasin, il faisait ses courses et on a sympathisé.", explique le directeur du magasin Patrick Gaborel. "En l’autorisant à exposer ici, des _j’ai voulu récompenser le temps qu’il passe à approcher les vedettes en plus de son travail à l’Ehpad_, je lui tire mon chapeau".

David Robert est agent de service dans une maison de retraite à Dinan. Après son travail, il n'hésite pas à faire plusieurs heures de route après une journée de travail pour essayer de décrocher une photo avec une star à la sortie d'un concert par exemple.

Se faire photographier avec une star, ce n'est pas de tout repos ! Copier

David avec Karine Le Marchand, l'animatrice de l'Amour est dans le pré © Radio France - Johan Moison

L’exposition est visible jusqu’au lundi de la Pentecôte. Et parce qu'on est gentil, voici le lien vers la page Facebook "David, l'ami des stars".