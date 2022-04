Dax : elle achète une voiture électrique à recharger chez soi, mais vit au quatrième étage d'un immeuble

Lorsque Dominique a acheté une voiture sans permis pour sa fille de 21 ans qui a du mal à avoir son permis de conduire, le garagiste ne lui a pas précisé qu'elle se rechargeait sur une borne domestique. Elle a eu la mauvaise surprise de s'en rendre compte six jours après, au moment de la brancher.

Dominique en plaisante elle-même. La Dacquoise a publié un appel à l'aide sur Facebook ce jeudi 7 avril, après s'être rendue compte que la voiture sans permis qu'elle avait achetée à sa fille de 21 ans ne se rechargeait pas sur n'importe quelle borne des Landes.

"Nous sommes allées jeudi à la borne, nous avons branché la voiture, et quand nous sommes revenues une heure plus tard nous avons constaté que la jauge n'avait pas bougé. Alors nous sommes parties en catastrophe au garage, où on nous a dit qu'il fallait la brancher sur une prise domestique. Sauf que j'ai un gros problème : je vis en appartement, au 4e étage !", s'exaspère Dominique avant de lâcher : "Quand même... c'est un peu idiot !"

À la recherche d'une borne domestique

La Landaise et sa fille ont pu recharger la voiture au garage. "Mais je ne vais pas y aller chaque semaine, quand même !", continue Dominique. Après prise de renseignements, elle a appris que certaines bornes étaient équipées de prises domestiques. "Je vais commencer demain ma promenade dans toute la ville de Dax à la recherche d'une de ces bornes. Sinon je ne serai vraiment pas bien ! Je ne sais pas où je vais la brancher."

Sur MObiVE, qui recense les bornes disponibles dans le département, il est indiqué que la ville de Dax dispose en effet d'une vingtaine de prises pour voitures électriques. Il y en a également une quinzaine à Mont-de-Marsan, dix à Grenade-sur-l'Adour et six à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Mais toutes ne sont pas des prises domestiques.