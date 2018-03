Dgilly Claude a dédié sa vie à Cloclo depuis 43 ans. _" Cela a commencé en 1975 et depuis, ça ne s'est jamais arrêté ! " _C'est d'ailleurs avec la bénédiction de l'artiste que l'Auvergnat a pu continuer d'interpréter ses œuvres.

J'ai été convoqué dans les studios de Claude François et là il m'a demandé de chanter cinq chansons. Il m'a arrêté tout de suite et m'a dit : "ça va, c'est bon, tu peux continuer".

C'est ainsi que Dgilly Claude a enchaîné les tournées. Il était d'ailleurs en spectacle le 11 mars 1978 quand il a appris la mort de l'interprète. Un jour qu'il n'oubliera jamais :

J'étais à la fête des cacahuètes pour un spectacle à Romagnat, et ça m'a donné vraiment un coup. On a demandé le soir-même au public si je devais me produire ou pas. Les gens ont accepté, c'était un moment vraiment très très émouvant. Les gens pleuraient, j'étais presque en pleurs également.