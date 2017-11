De 100 à 8800 euros : à Rennes une vente aux enchères rare de montres de collection

Une petite centaine de montres de collection vendue aux enchères ce lundi après-midi à l'Hôtel des ventes de Rennes. "Rolex", "Jaeger-Lecoultre", "Piaget" ou "Lip", de grandes marques sont parties sous le marteau de la commissaire priseur Carole Jézéquel.

C'est une vente aux enchères exceptionnelle qui s'est déroulée ce lundi après-midi à l'Hôtel des ventes de Rennes. Plus de 100 montres de collection ont été mises à l'encan par Rennes Enchères. Des enchères très variés et vraiment pour toutes les bourses entre 100 euros pour la plus basse et 8800 euros pour une Rolex. Entre le public présent à Rennes et la vente sur internet tous les lots ont trouvé un acquéreur. Parfois les enchères ont dépassé les estimations comme cette montre de dame en or gris de marque "Vacheron et Constantin" du premier quart du 20è siècle avec son couvercle serti de diamants taillés en rose qui s'est adjugée 5500 euros alors qu'elle était estimée à moins de 2500.

Quelques unes des montres de collection © Radio France - Loïck Guellec

Au coffre

Bernard, un retraité de la région rennaise, est venu avec son fils assister à cette vente aux enchères. C'est un passionné de montres depuis l'enfance et ils sont repartis tous les deux avec 2 montres dont une "Jaeger-Lecoultre" des années 50, une montre bracelet d'homme en or 750 millimètres qui s'est adjugée à 940 euros. "On les photographie dans un premier temps, on les regarde et puis on les met au coffre dans une banque, on ne peut pas se permettre de les garder à la maison" avoue Bernard.