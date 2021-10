De Belfort jusqu'à Boncourt, ils marchent en dansant pour célébrer l'amitié franco-suisse

Amateurs et danseurs professionnels se retrouvent ce samedi entre Belfort et Boncourt, en Suisse pour "réaffirmer la solidarité et l’amitié entre les habitants de part et d’autre de la frontière, malgré l’existence de cette séparation administrative". Avec l'aide d'un artiste chorégraphe, et de la compagnie de danse Neopost Foofwa, des habitants vont se retrouver pour marcher en dansant. Ils partiront de la citadelle de Belfort pour rejoindre le terrain de football de Boncourt.

De Belfort à Boncourt, en passant par Meroux et Delle

Pour réaliser cette danse, l'évènement se fera en relais. L'un des groupes part ce samedi à 10h45 de la citadelle de Belfort, pour passer le relais à un autre groupe qui se dirigera vers la gare de Belfort, afin de rejoindre la gare de Meroux, puis de Delle, toujours en dansant. Tous se retrouveront à Boncourt à 14h, pour une rencontre entre Français et Suisses. La danse pourra être suivie en direct.

Une danse qui va durer plusieurs heures

Le terme exact de cette danse s'appelle "Dancewalk". Sur son site, la compagnie de danse Neopost Foofwa, explique qu'il s'agit d'une activité où "la marche devient danse, où la danse avance toujours, sur plusieurs kilomètres et pendant plusieurs heures, à travers une ville ou un paysage"