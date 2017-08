De Bénodet à Quimper, montez à bord pour découvrir l'Odet

Entre Bénodet et Quimper, les Vedettes de l'Odet proposent des croisières toute l'année. Des balades en bateau pour découvrir les paysages et l'histoire de "la plus belle rivière de France". En été, elles font le plein de touristes.

"Apparemment tout le monde en parle ! " assure Philippe, un des passagers. La remontée de l'Odet est réputée c'est vrai et c'est d'ailleurs par le bouche-à-oreille que les touristes présents ce jour-là ont eu envie de venir. C'est le cas par exemple de Nathalie : "mon beau-père l'a fait il y a quelques années et il nous a dit que c'était à faire en premier !"

Une nature préservée

Première raison de ce succès : les paysages, évidemment. "Je pense qu'elle fait partie des plus belles rivières, vous pouvez voir rien qu'autour de vous vraiment la préservation de cette nature" : Hélène est enthousiaste. Plutôt logique, elle est la guide sur cette croisière. L'Odet, elle connaît "presque par coeur" et elle n'est toujours pas lassée.

La vue du pont en arrivant sur Quimper © Radio France - Soisic Pellet

Côté touristes, ça plaît aussi beaucoup. Bernard, lui, est étonné "de voir toute cette verdure", "magnifique !". "Ici c'est quand même plus vrai" renchérit Françoise, une autre passagère. "Là vraiment, c'est préservé, c'est typique".

Ce genre de paysages, c'est des choses qu'on ne voit plus ! Françoise, une des passagères du bateau

Mais surtout les plus belles villas du sud Finistère

"On aimerait bien y passer quelques jours de vacances" , plaisante Nathalie. Car au milieu des arbres se cachent plusieurs manoirs ou châteaux.

Une des belles demeures que l'on peut admirer pendant la remontée. © Radio France - Soisic Pellet

Grâce à la guide, l'histoire de chacune de ces demeures est racontée. On apprend qu'Emile Zola ou encore Winston Churchill ont séjourné dans une de ces villas. Ou encore qu'un autre manoir, désormais surnommée "le château de cartes", a été remporté par son propriétaire tout simplement... au poker.