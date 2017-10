De bien étranges odeurs

Autour du rond point du Prado, une odeur qui dérange.

Mais d'où vient cette odeur ? une odeur qui dérange les riverains du boulevard michelet en face du stade vélodrome.

Odeurs d'égouts qui deviennent parfois insupportables les jours de grand beau temps.

Des riverains, restaurateurs et des commerçants qui mettent en cause le réseau d'assainissement et la station d'épuration Géolide installée derrière le stade.

La Seramm, la société qui gère l'assainissement des eaux de la ville rejette toute responsabilité

Une étude va être lancée pour identifier l'origine de ces mauvaises odeurs et tenter d'y mettre fin