De Dijon à la Méditerranée, le défi fou et écolo de deux étudiants

Ca y'est, le canoë de Léo-Paul Farizon et Alexandre Chevalier, touche enfin l'eau de la rivière Norges à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or). Ce mercredi 6 juillet quelques amis et membres de leurs familles sont là dès 9 heures du matin pour leur dire au revoir.

Etudiants en kiné à Dijon, les deux côte-d'oriens ont passé six mois à préparer ce voyage qui les mènera jusqu'aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). Pour ce défi, ils ont récolté 1.550 euros grâce à leur importante communication réalisée sur leurs réseaux sociaux où chacun peut suivre leurs aventures.

Pas facile d'accéder à la rivière © Radio France - Natheo Dillenseger

"Tout est possible. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous trouverez le moyen de le faire" confie Alexandre. Les deux jeunes hommes ne sont pas affolés au moment du départ en dépit d'une mise à l'eau un peu périlleuse depuis les berges de la Norges. Il faut descendre le canoë dans l'eau, ne rien oublier et penser déjà à la pause pique-nique du midi. Dans le ventre du bateau, les deux aventuriers ont calé pour les premiers jours six kilos de riz, pâtes et fruits secs.

Préparation du bateau © Radio France - Nathéo Dillenseger

Gourdes filtrantes et appareil photo

Cette idée est née sur un coup de tête "Je m'ennuyais chez ma grand-mère et je me suis promis d'occuper mes vacances ..." confie Léo-Paul, mais cette idée loufoque prend une dimension quasiment scientifique. "On veut promouvoir une façon de voyager écologique et respectueuse de l'environnement, l'école H2O Lyon et le studio IMU (un laboratoire de recherches de l'université)- NDLR-) nous ont demandé d'interroger les utilisateurs de la Saône et du Rhône pour connaître leurs attentes. Mais on doit aussi prendre des photos pour alimenter une future exposition afin de montrer l'état actuel des cours d'eau".

Pas assez d'eau dans la Norges, le départ se fait à pied © Radio France - Nathéo Dillenseger

Tout au long de leur parcours, Alexandre et Léo-Paul devront faire des prélèvements d'eau à l'aide de deux gourdes filtrantes fournies par leurs partenaires. Le tout servira à évaluer l'évolution de l'environnement. Premier enseignement, les fortes chaleurs et le manque d'eau en Côte-d'Or contraignent les deux amis de partir à pied et de tracter leur navire baptisé "Barnabé" par leurs abonnés Instagram. Allez courage, rendez-vous dans deux semaines environ pour leur arrivée en eau salée.

(Reportage et photos Nathéo Dillenseger)