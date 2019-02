De gros moyens déployés pour retrouver un cambrioleur en caleçon à Toulouse

Toulouse, France

Affaire aussi rare qu'insolite pour la police toulousaine ! De gros moyens de secours ont été déployés ce lundi soir, pour retrouver une personne supposée disparue en bord de Garonne, à Toulouse. Les forces de l'ordre ont fini par interpeller un voleur simplement vêtu... d'un caleçon !

Les recherches débutent un peu avant minuit ce lundi 25 février, lorsque des vêtements sont retrouvés abandonnés en contrebas du port Viguerie, sur les berges de la Garonne, à Toulouse. Un zodiac, des plongeurs et même un hélicoptère sont alors déployés sur le secteur, à la recherche d'un éventuel baigneur disparu. Mais ces explorations nocturnes ne donnent rien, aucune victime n'est localisée dans l'eau ou sur les rives.

Un cambrioleur légèrement vêtu...

Quelques heures plus tard, vers 4h30 ce mardi matin, police secours intervient pour un vol avec effraction signalé à l'hôpital La Grave, à deux pas du port Viguerie. Les agents découvrent la vitre d'une porte brisée à l'aide d'une poubelle et dans la pièce, un homme en train de fouiller dans une armoire et qui ne porte comme seul vêtement qu'un caleçon ! Le jeune Toulousain de 19 ans est immédiatement interpellé et le mystère des vêtements abandonnés près de la Garonne résolu.

Aux forces de l'ordre, le jeune homme, déjà connu des services de police, a confié avoir eu l'idée - saugrenue en plein mois de février - de se baigner dans la Garonne. Aucune plainte n'a finalement été déposée, les dégâts étant minimes à l'hôpital. La garde à vue a donc été levée et le jeune Toulousain est ressorti libre avec un simple rappel à la loi. L'histoire ne dit pas s'il avait, entre temps, récupéré ses vêtements...