Caudry, France

Originaire du Cateau Cambrésis, Jérémy avait envie de se rapprocher de sa famille et marre de faire les 140 km de route tous les jours pour rejoindre la Somme. Il commence à prospecter pour du travail de dessinateur dans le Cambrésis, mais en vain, et un jour une amie lui dit qu'une petite entreprise de broderie est à vendre, Méresse Concept fondé au milieu des années 50. Jérémy qui pourtant n'y connait rien en terme de broderie se dit pourquoi pas, il visite une fois l'usine, puis 2, et il fait une offre.

Et depuis 6 mois, le voilà patron de cette petite usine, à la tête de 5 salariés.

Dans l'atelier d'immenses machines qui point par point dessinent des écussons, d'autres qui brodent directement sur des vestes polaires le nom d'une entreprise.

marie brodeuse depuis 30 ans © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Rencontre avec Marie, brodeuse depuis 30 ans chez Méresse Concept Copier

Au fond 3 rayons d'écussons rangés dans des petites boites qui s'empilent presque jusqu’au plafond, des écussons touristiques de toute la France, mais aussi de clubs de foot, de motards, des nounours pour mettre sur des habits d'enfants, et puis aussi ceux des carnavaleux gros clients pour l'entreprise, des Dunkerquois qui demandent toute sorte d'écusson du plus petit à épingler sur leurs fameux chapeaux, aux plus gros qu'ils accrochent sur leurs grosses doudounes.

De la broderie pour les tables de mariage

Jérémy a plein d'idées pour sa nouvelle entreprise. Il aimerait par exemple lancer une gamme de broderie pour les mariages, avec par exemple des serviettes avec les initiales des mariés brodées dessus ou encore une colombe ou des alliances entrelacées. Jérémy veut aussi moderniser les écussons touristiques, multiplier les écussons événementiels comme dernièrement pour le championnat de France de GRS à Caudry, et pourquoi pas récupérer les gros contrats des armées, de la police. En tout cas après 6 mois de reconversion, Jérémy est un homme heureux conquis par son nouveau métier.