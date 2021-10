De l'Assemblée au "Meilleur Pâtissier", la nouvelle aventure de l'ancienne député Véronique Massoneau

" Là je ne fais plus de politique, je suis Véronique Massonneau la citoyenne !" Eloignée de l'Assemblée nationale depuis sa défaite aux élections législatives de 2017, Véronique Massonneau, ancienne députée Europe Ecologie les verts de la Vienne, est loin de s'être laissée abattre. Elle fait désormais partie des 20 candidats de la nouvelle saison de l'émission "Le Meilleur Pâtissier", diffusée à partir de ce jeudi sur M6.

Cette participation elle la doit en partie à son fils, qui l'a inscrite en cachette. Il faut dire que Véronique Massonneau est d'abord cuisinière. En réalité, elle ne se met vraiment à la pâtisserie qu'en 2017, juste après sa défaite politique. "J'avais beaucoup de temps, il fallait le remplir, raconte l'ancienne députée. Je ne trouvais pas facilement du travail donc je me suis dit "Et si je m'y mettais" et petit à petit je me suis améliorée."

"Je l'ai pris comme un jeu"

Pâtisser à la télévision est loin d'être une activité à laquelle elle était confrontée en tant que députée. Mais Véronique Massonneau raconte avoir beaucoup apprécié cette expérience : "Je l'ai pris comme un jeu. Ca n'a rien à voir avec la politique. Il y a un peu de challenge et de stress mais aucune responsabilité donc que du bonheur !"

Du bonheur certes, mais avant de participer à l'émission l'ancienne députée admet quand même avoir hésité.

"Je n'avais plus envie d'être exposée médiatiquement et encore moins sur les réseaux sociaux. Et puis je me suis dis que je n'allais pas m'empêcher de vivre une expérience formidable. Allons y quoi !"

Sélectionnée parmi 15000 candidats

Pour arriver derrière les fourneaux de M6, elle a dû passer plusieurs étapes de sélection, face à plus de 15000 autres pâtissiers amateurs. Elle sera finalement retenue avec 19 autres candidats, amusés par son ancienne activité de députée. "Ils m'ont posé beaucoup de questions mais il y a des profils incroyables. Moi j'en étais un parmi d'autres. J'étais députée comme d'autres étaient des pilotes de ligne ou des musiciens."