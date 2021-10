De l'île Maurice à l'Yonne, le chef étoilé Franco Bowanee participe au championnat du monde de l'œuf meurette

C'est un monument de la gastronomie bourguignonne, ce dimanche 10 octobre a lieu le championnat du monde de l'œuf meurette. Treize chefs dont quatre étoilés s'affrontent au château du Clos Vougeot en Côte d'Or. Parmi eux, deux sont icaunais : Jerome Joubert du Rive Gauche à Joigny et Franco Bowanee chef étoilé du Château de Vault de Lugny. Ce dernier, originaire de l'île Maurice, participe pour la deuxième fois au concours et espère décrocher le titre, 14 ans après être arrivé dans l'Yonne.

L'œuf meurette de Franco Bowanee

Pour cette deuxième tentative, Franco Bowanee a puisé son originalité dans ses origines. La recette de base de l'œuf meurette c'est un œuf poché dans une sauce au vin rouge, avec des lardons, des oignons et des champignons. Dans ses cuisines de Vault de Lugny, le chef étoilé a imaginé un œuf meurette plus bourguignon que bourguignon. Il nous détaille sa recette : "On va pocher nos œufs, on va les glacer dans une sauce au vin rouge ; on va faire une royale avec la sauce meurette ; on va faire des petits oignons farcis de sauce meurette et un jaune d'œuf parfait ; on va faire cuire nos champignons à blanc et les poser sur une tuile de pain."

Treize cassolettes et une assiette de présentation en une heure

Franco Bowanee est seul en cuisine, pendant une heure. Il peut cependant amener, déjà préparés, la sauce meurette et les garnitures. La charge de travail reste conséquente puisqu'il y a pas moins de 15 œufs à cuisiner ! "On va se concentrer sur le pochage de l'œuf et le dressage des assiettes" explique le chef qui doit présenter " treize cassolettes individuelles et une assiette de présentation avec deux œufs". Il va s'appuyer pour cela sur son expérience puisqu'il cuisine déjà ce plat dans son restaurant.

Un titre qui serait fort en symbole

L'an dernier Franco Bowanee a remporté le prix de la créativité. Cette année il entend décrocher le titre de champion du monde. "Cela fait quatorze ans que je suis ici, maintenant on commence à bien me connaître et je commence, moi aussi, à bien connaître la région. J'ai envie de prouver que peu importe les origines, quand on travaille, quand on s'applique on peut y arriver" explique le chef étoile qui résume : "Je suis Mauricien, je ne connaissais pas ces recettes là avant (l'œuf meurette, le bœuf bourguignon, le coq au vin), qu'aujourd'hui je les travaille et j'ai envie de prouver que je sais très bien le faire".

Le gagnant sera connu ce dimanche soir. Parmi les membres du jury il y a les vainqueurs des éditions 2019 et 2020 et Louise Petitrenaud, la fille du chroniqueur et animateur Jean Luc Petitrenaud.