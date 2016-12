De l’or ou du vin de Pommard dans votre moutarde !

Pour les fêtes, la moutarderie Edmond Fallot à Beaune a produit en édition limitée une nouvelle moutarde, qui contient de l'or et du vin de Pommard.

Nous ouvrons une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent, pour vous faire découvrir avant Noël une information agréable chaque jour. Même si celle-ci risque de vous monter au nez puisqu'il s'agit de moutarde. La moutarderie Edmond Fallot a décidé de produire dans ses locaux à Beaune, une nouvelle moutarde proposée en édition limitée pour mettre du piquant à vos fêtes de fin d’année.

Moutarderie Fallot © Radio France - Jacky Page

Du piquant et du luxe

Cette nouvelle moutarde, contient de l'or et du vin de Pommard explique Marc Désarménien, le directeur général de la Moutarderie Fallot.

« Cette moutarde est fabriquée de manière traditionnelle et artisanale, à la meule de pierre. Nous incorporons dans la pâte de moutarde, un pourcentage important de mout de raisin, ce qui lui donne cette saveur vineuse. Nous incorporons également du Pommard et pour le côté esthétique, des paillettes d’or sur les paroies du verre, qui lui donnent une brillance et un éclat tout particulier. »

Cette moutarde au Pommard dans son petit pot pailleté d'or est en vente uniquement dans les boutiques Fallot à Beaune et Dijon. Elle coûte 5,50 euros et présente une jolie couleur lie de vin, qui contient du moût de raisin et 3% de Pommard. Elle est agrémentée de paillettes d'or 23 carats et a été conçue spécialement pour les plats de fêtes. Elle compléte une gamme d'une vingtaine de moutardes, dont certaines élaborées avec d'autres produits régionaux

Une moutarde très "paillettes" © Radio France - Jacky Page

Et si vous préférez vous en tenir à un produit plus traditionnel, optez pour la moutarde de Bourgogne, qui bénéficie d'une Indication géographique protégée.

Dernière moutarderie familiale de Bourgogne, n'entreprise Fallot emploie une vingtaine de salariés et produit chaque année 2500 tonnes de moutarde