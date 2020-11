De l'ours des cavernes au mégacéros, un chercheur stéphanois redonne vie aux cris d'animaux préhistoriques

Le chercheur stéphanois David Reby vient de reconstituer les cris de trois animaux préhistoriques : le rhinocéros laineux, l'ours des cavernes et le mégacéros, pour le compte d'une exposition au Musée de Préhistoire Grand site de France de Solutré-Pouilly-Vergisson. Une manière d'approcher au plus juste ce passé lointain, grâce à un travail précis sur l'anatomie de ces animaux et sur leurs descendants.

Un retour vers le passé ... grâce aux animaux du présent

Pour parvenir au résultat qu'on entend dans l'exposition, David Reby s'intéresse aux descendants lointains des animaux préhistoriques, puis aux caractéristiques physiques des fossiles de ces derniers. "Pour le mégacéros [un cervidé préhistorique gigantesque], je me suis basé sur des enregistrements de daim, plus petit, mais avec une morphologie similaire. Pour simuler la différence de taille, j'ai baissé les fréquences de hauteur de voix et de résonance. J'ai aussi fait l'hypothèse que ces animaux avaient une capacité pulmonaire beaucoup plus importante, donc j'ai aussi rallongé la durée des cris."

Pour l'ours des cavernes, David Reby est allé lui-même enregistrer une femelle grizzly, Julia, dans la région d'Orléans. "Je n'ai pas modifié grand chose, décrit-il, parce que l'ours des cavernes était de taille à peu près comparable. Par contre j'ai essayé de le rendre plus agressif, en saturant certaines fréquences." Le chercheur s'est ensuite rendu au fond de la grotte du Limousis, dans l'Aude, "où il y avait, il n'y a pas si longtemps, des ours des cavernes puisqu'on voit encore leurs griffes sur les parois."

Dans son domaine de recherche, l'éthologie (l'étude du comportement des animaux), David Reby s'intéresse à la communication animale. C'est donc assez naturellement qu'il utilise ses outils au service de cette reconstitution. Mais il le fait sur son temps libre, "par hobby", affirme-t-il. Et aussi par souci d'exactitude historique et scientifique : "souvent, dans les animations sur la faune préhistorique, je suis surpris d'entendre des cris de sangliers utilisés pour certains dinosaures. Mes simulations sont informées par la science, ça n'est pas n'importe quoi."

Les sons du passés, pas complètement perdus, pas complètement retrouvés

Le travail de David Reby permet simplement de s'approcher de ce qui a pu être le cri d'un ours des cavernes, et non pas le retrouver avec certitude. "Ça nous donne une idée de l'ensemble des possibles", assure-t-il.

Les cris ne fossilisent pas mais on peut avoir une idée de l'ensemble des possibles

Pas de quoi le frustrer, puisqu'à ses yeux l'important reste pour lui de s'amuser et de voir son travail utile à la médiation scientifique : "c'est créatif, et c'est aussi agréable de penser que les cris vont être utilisés dans des expos, des musées. Je ne prétend pas être un magicien, mais je fais rêver les gens en faisant revivre les espèces !"

En revanche, pour celles et ceux qui rêvent d'écouter nos ancêtres les australopithèques, il va falloir encore attendre longtemps, avertit David Reby : "On a des fossiles, en théorie, c'est possible. Mais on ne sait pas du tout s'ils avaient un début de langage, ou bien si leurs vocalisations ressemblaient à celles des animaux."

L'exposition "Animaux disparus - Enquête à l'âge de glace" est visible jusqu'au 16 mai 2021 au Musée de Préhistoire de Solutré.