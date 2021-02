De la charpente aux étoiles : le parcours d'un habitant de Haute-Loire passionné d'avions et d'espace

Cela fait des semaines qu'il se prépare à l'atterrissage du robot Perseverance sur Mars : au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, Lucas Fanjaud va enfin pouvoir donner le meilleur de lui-même. Le jeune homme s'apprête à commenter en direct l'événement sur la chaîne Youtube auquel il participe. Un moment de partage de plus pour ce charpentier de formation, qui ambitionne de devenir pilote pour les compagnies aériennes.

Une passion "pour tout ce qui vole" depuis l'enfance

Lucas Fanjaud peine à se souvenir du moment où a débuté sa passion pour l'aéronautique et l'espace. "J'étais intéressé par tout ce qui volait quand j'érais petit. Mes parents m'ont offert un simulateur de vol sur l'ordinateur, je n'ai jamais lâché." Lucas Fanjaud s'est aussi tourné il y a une dizaine d'année vers le domaine spatial : avions, fusées, satellites n'ont plus de secret pour lui, ou presque !

Depuis trois mois, il partage cette passion sur la chaîne Youtube Astro Alex - la Chaîne Espace & Aéro où quatre autres passionnés se relaient. "J'ai amené ma passion pour l'aéronautique, je fais des vidéos-reportages sur des avions, des tutoriels pour apprendre à piloter un A320 par exemple, et des live simulations de vols de lignes connues comme Paris-Lyon par exemple."

Un direct consacré à l'arrivée de Perseverance sur Mars

Ce jeudi soir, il emmène les internautes bien plus loin, dans l'espace, avec le commentaire en direct de l'atterrissage de Perseverance sur Mars. Un événement dans le monde de l'espace, que Lucas attend avec impatience : "On est tous super-excités ! Ce n'est pas rien ce qui va se passer, c'est un objet de la main de l'homme qui va se poser sur Mars ..."

Bien évidemment, on n'est pas astrophysicien, il y a des choses qu'on ne sait pas, et à ce moment, on le dit.

Lucas Fanjaud reconnaît bien volontiers les limites, parfois, de cet exercice de vulgarisation : "Même si on est passionnés, ça fait des semaines qu'on regarde des reportages et qu'on lit des chose sur le sujet. Moi-même j'ai trois fiches de notes devant moi. Quoi qu'il en soit, chacun peut poser ses questions, aucune n'est bête, on répondra dans la mesure du possible."

Un rêve en vue : devenir pilote de ligne

La chaîne Youtube récolte depuis quelques mois un beau succès, atteignant parfois jusqu'à 55.000 vues cumulées pour certaines vidéos. Une grande satisfaction pour Lucas Fanjaud : "il y a les passionnés, mais sur les grands événements, il y a aussi beaucoup de curieux qui peuvent nous poser des questions grâce au chat. On a aussi un Discord où les discussions continuent souvent en notre absence. Ça nous fait hyper plaisir."

Et Lucas Fanjaud ne compte pas en rester là. Grâce à sa formation de charpentier, il a pu se payer une licence de pilote privé. Le jeune homme envisage maintenant de vivre sa passion au Québec, en juillet, en intégrant une école de pilote : "je voudrais travailler pour une compagnie aérienne", dit-il des étoiles dans les yeux.