De la farine lancée sur Manuel Valls à Strasbourg

Le déplacement à Strasbourg de Manuel Valls, en campagne pour la primaire de la gauche ce jeudi, ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu. En arrivant dans une brasserie du centre-ville, l’ancien Premier ministre a reçu de la farine sur la tête, de la part d'un opposant à la loi travail.

L'ancien Premier ministre, Manuel Valls, désormais candidat à la primaire de la gauche, devait rencontrer des militants socialistes ce jeudi, après un déjeuner avec des élus alsaciens. En arrivant au café Broglie dans le centre-ville de Strasbourg, de la farine lui a été jetée sur la tête, sous les yeux du maire de Strasbourg, Roland Ries et le président de l'Eurométropole Robert Herrmann, notamment.

Manuel Valls a reçu un sac de farine par un homme qui a scandé: "49-3 on n'oublie pas". (via @BFMTV) pic.twitter.com/R8aKaJWYXT — BuzzFeed France (@BuzzFeedFrance) December 22, 2016

Une action contre la loi travail

Le jeune lanceur de farine, un homme de 25 ans, a reproché à Manuel Valls son utilisation du 49.3 pour faire passer la loi travail. Il lui a lancé: "49.3 on n'oublie pas ! On n'oublie pas !". L'individu a été ceinturé par le service de sécurité et conduit vers un fourgon de police. Il a été placé en garde à vue quelques heures, avant de sortir. Aucune plainte n'a été déposée.

Manuel Valls est resté impassible. L'ancien Premier ministre a même pris les choses avec humour.