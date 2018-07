Une glace aux légumes, aux fruits et au poisson pour les ours du parc

Ils ont le droit à un régime particulier! Certains animaux du parc de Sainte-Croix reçoivent ces temps-ci de gros glaçons en guise de petit-déjeuner. Une friandise très appréciée par ces fortes chaleurs. "Pour les ours par exemple, qui sont omnivores à tendance frugivores, on met des fruits, des légumes et un peu de poisson dans un gros seau qu'on congèle, explique Clément Leroux, le porte-parole du parc. Ça fait un gros glaçon de 3 à 4 kilos qu'on leur donne le matin."

Les lémuriens dégustent leurs glaces directement sur la branche - Parc animalier de Sainte-Croix

Dans l'enclot des lémuriens, les glaces sont accrochées aux branches. Une sorte de jeu pour ces animaux originaires de Madagascar. "On est sur l'aspect ludique de l'alimentation pour leur faire développer l'intellect, la dextérité, l'habileté, la recherche de nourriture sur leur territoire", résume le responsable de la communication.

"C'est comme vous quand vous mangez une glace ou quelque chose de givré, ça fait un bien fou au niveau du bien-être, du corps, mais également de l'esprit et donc c'est un enrichissement supplémentaire par rapport à ce qu'ils auraient été faire en allant boire ou en ayant une activité plus réduite pour éviter de dépenser de l'énergie", ajoute t-il. Les gibbons et les gloutons ont également droit à ces rafraîchissements estivaux.