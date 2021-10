De la métallurgie à la culture des champignons, la reconversion de deux anciens salariés de Vallourec

"Champis en Seine", c'est le nom de leur petite entreprise. Une champignonnière située à Dieppedalle-Croisset, un hameau de la commune de Canteleu, pas loin des bords de Seine. Un décor très éloigné de leur ancienne vie professionnelle dans la métallurgie, chez Vallourec à Déville-lès-Rouen. Jean-Philippe, 44 ans, y était informaticien, et Clément, 37 ans, dans l'hygiène et la sécurité. A la fermeture de leur usine, l'an dernier, ils ont investi une partie de leurs indemnités de départ pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et la culture des champignons. Ils louent depuis quelques mois la moitié des 3000 mètres carrés d'une ancienne champignonnière où ils ont entrepris de faire pousser des champignons bruns de Paris. A l'ancienne, dans les caves, sans climatisation, et bio ! Après plusieurs semaines de formation, ils ont commencé l'installation des tables de culture au début du mois de septembre et s'apprêtent à cueillir leur première récolte.

Les tables de culture sont installées dans plusieurs salles, avec une semaine de décalage à chaque fois, pour étaler la production. © Radio France - Christine Wurtz

Les champignons poussent sur un substrat bio qui vient d'Allemagne pour l'instant, mais les deux hommes ne désespèrent pas de trouver un fournisseur français voire normand dans le futur. Il y a quelques jours, les premières têtes sont apparues. "On a dansé en les voyant arriver" rigole Clément, pas peu fier de cette future récolte.

Les champignons sont encore petits mais leur taille peut doubler en deux jours. © Radio France - Christine Wurtz

Le reportage de Christine Wurtz Copier

La température est basse dans les caves, à peine 10 degrés ce jour là, alors "ils mettent un peu plus de temps à pousser mais ça va nous produire un champignon de qualité, qui ne va pas s'évaporer dans la poêle à la cuisson" explique le jeune homme. Les deux associés sont en contact avec les magasins Biocoop, des restaurateurs, et ils espèrent pouvoir bientôt vendre leurs champignons de Paris sur un marché rouennais. Objectif : produire au moins 400 kilos par semaine. Toutes les informations sont sur la page Facebook de Champis en Seine.